Fausto, ¿ha llegado tu hora?

Fausto Antonio Tienza Núñez, el Fausto Tienza del Cádiz CF, tiene los pies en el suelo sobre la realidad que le está tocando vivir de amarillo en la segunda mitad de la presente temporada. Llegó en el mercado de invierno para dejar atrás su ciclo de año y medio en el Osasuna pero su destino sigue siendo igual de complejo. La fase regular de la Liga se acaba y el centrocampista acumula cinco partidos de rojillo y cuatro de amarillo.

La semana cadista viene marcada por la baja de Jon Ander Garrido, quien está obligado a parar tras ver en Valladolid una cartulina amarilla que le hace cumplir un ciclo de sanción. El pivote vasco no estará en la expedición que se desplace el próximo sábado, por lo que deja un hueco en el once. Fausto es el mejor situado, si bien corre en su contra el escaso protagonismo que le ha otorgado Álvaro Cervera. El ex de Osasuna, Alcorcón, Betis B -ahora Betis Deportivo- y Melilla, entre otros conjuntos, pasó ayer por la sala de prensa de El Rosal, ya que todo apunta a que esta semana está llamado a ser el gran protagonista de la alineación.

"Desde que llegué es verdad que no he sido importante en el equipo y espero aprovechar esta oportunidad y ayudar al equipo en lo que pueda", apuntaba el futbolista antes de explicar lo que sabía que podía suceder cuando fichó por el Cádiz. "La experiencia me dice que cuando llegas a un equipo que está ya hecho, todo es complicado. A nivel personal tengo que admitir que la situación está siendo difícil porque el año no está siendo nada fácil y espero que acabe cuanto antes", apuntaba a título particular.

Antes de que el curso 2017-18 baje el telón, Fausto parece que tendrá la oportunidad de jugar como titular por la baja de Garrido. "Creo que estoy entrenando bien y nadie puede tener quejas en ese sentido. El sustituto natural de Garrido creo que soy yo, aunque ahora el míster tendrá que decidir lo que quiere ante el Albacete", agregando que su estado es óptimo para rendir a un buen nivel. "Estuve parado solo quince días en el Osasuna hasta que no conseguí equipo. No creo que un mediocentro defensivo pierda la forma en esos días. No creo que esté fuera de forma, aunque sí es cierto que puedes perder el ritmo de partido. Soy un jugador que entrena distinto a como compite", advertía. Todo ello con el factor favorable del estilo del equipo. "El sistema de Cervera va mucho en como soy yo como jugador al tratarse de un juego con intensidad".

El pacense tiene una deuda pendiente con él mismo, que quiere saldar para beneficio del Cádiz. "El fútbol es una montaña rusa y hay que dar cuanto antes la vuelta a la situación. Tengo ganas sobre todo de demostrarme cosas a mí mismo. Cuando una temporada no está siendo fácil a nivel personal, lo que quieres es volver a lo que siempre has sido".

Centrándose en el objetivo del equipo, recordó que "dependemos de nosotros mismos y es un año bonito e ilusionante". "La afición tiene que ser consciente. Y hay que apoyar al equipo en este tramo de liga porque tenemos en nuestra mano hacer algo bonito". Para ello viene el examen de Albacete. "Cuesta ganar a todos los equipos. La igualdad en Segunda y más en estos partidos finales es tremenda, y los puntos cuestan mucho más ahora. Ganar en Albacete sería un golpe en la mesa y un balón de oxígeno a esta altura. Sería importante ganar tres porque sumando estás ahí seguro".