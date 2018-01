Fausto Tienza se define como un jugador "generoso en el esfuerzo"

"No podía decirle que no al Cádiz. Todos los jugadores quieren venir aquí por la afición, el club, por lo bien que se están haciendo las cosas". Fausto Tienza habló como cadista en su presentación oficial celebrada en la mañana de ayer en un acto que contó con la presencia del director deportivo del club, Juan Carlos Cordero.

"Fueron unos últimos meses en el Osasuna. Hubo un descenso y pasé de sentirme importante y querido a jugar poco con el nuevo entrenador. Llego al Cádiz bien preparado, el vestuario me ha acogido bien", aseguró el medio, que aunque dijo que no le gusta calificarse como futbolista sí se describió como un jugador "intenso, generoso en el esfuerzo, siempre para ayudar al equipo, quizás con un trabajo feo pero necesario en todos los equipos, y más en esta categoría". Reconoció que posee características "parecidas a las de Garrido".

El extremeño, que lucirá el número 10 en su camiseta, demostró que se empapa con rapidez de la filosofía del club. "Todo futbolista sueña con estar en Primera División, pero desde que llegué me dijeron que conseguir los 50 puntos es lo más importante. En una competición tan igualada, el que no se plantee ese primer objetivo puede llegar a pasarlo mal, hay equipos con grandes presupuestos que tienen problema. Una vez que se logren esos puntos después veremos hasta dónde podemos llegar".

En los últimos días se había dado por seguro su fichaje por el Córdoba, pero la realidad es que vestirá de amarillo y azul. Fausto aseguró que en los últimos tiempos "no he pisado Córdoba. De Pamplona me fui a Talavera la Real -su localidad natal en la provincia de Badajoz-. Había muchas ofertas, algunas del extranjero, pero viendo la posibilidad del Cádiz era una ilusión venir aquí".

Juan Carlos Cordero afirmó que el centrocampista recién llegado "puede jugar de 6 o de 8. Ofrece trabajo, tiene carácter, ocupa mucho campo y da sentido al juego".

El Cádiz efectuará su próximo desplazamiento liguero con Tarragona como destino, donde visitará al histórico Nástic en encuentro correspondiente a la 25ª jornada de la competición. Ese enfrentamiento, programado para el sábado 3 de febrero a partir de las 16:00 horas, tiene designado árbitro desde ayer. Se trata del colegiado castellano-leonés Jorge Valdés Aller, quien a lo largo de la presente campaña ya dirigió el partido del Ramón de Carranza entre el Cádiz y el Albacete, saldado con triunfo local por 2-0. Con anterioridad pitó tres choques del equipo amarillo, todos del curso 2016/17: Nástic-Cádiz (1-0), Cádiz-Rayo Vallecano (1-0) y Cádiz-Córdoba (1-1).