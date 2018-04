LA FUERZA DEL TRIUNFO

álvaro García es uno de los pilares fundamentales de un Cádiz que depende en buena parte de la velocidad del extremo, de sus internadas, sus centros, sus goles... El utrerano es el que suele marcar diferencias, aunque es rápido también para huir de los halagos. Nada de auto complacencia. Él fue el primero en reconocer el mal partido del equipo en el terreno del Reus -derrota por la mínima- además de su actuación, en la línea grisácea de los demás.

El futbolista más cotizado del Cádiz se muestra ambicioso pero es consciente de que el equipo tiene que dar un paso al frente y afronta con optimismo el futuro inmediato. Todavía hay tiempo de hacer algo grande si vuelven las victorias, el botín preciado por el que pelean todas las escuadras en plena recta final de curso. El sevillano es de los que habla claro. Con el corazón y con la cabeza. "No hemos estado al nivel que queríamos, pero hay que aprender del último encuentro -se refería al del Reus- para mejorar lo que fallamos porque no fuimos nosotros mismos", expuso después del entrenamiento desarrollado en la mañana del jueves en la Ciudad Deportiva de El Rosal. Siempre hay margen para progresar.

"Todos los rivales nos conocen, saben que tenemos nuestra manera de jugar. Eso en principio es una desventaja, pero a estas alturas de la Liga, después de 35 jornadas, si hay algo que no hay son secretos". Eso sí, indicó que "hay determinados rivales que nos pueden venir mejor por nuestra manera de jugar".

El extremo aseguró que "todos los partidos son difíciles" en Segunda A "y el rival que tenemos ahora viene de una dinámica increíble", señaló sobre el Sporting de Gijón, que llegará al estadio Carranza con el cartel del líder, en pleno apogeo.

El 11 del equipo amarillo no aprecia como una final el duelo contra el conjunto asturiano. "Aún no es el partido más importante, es un duelo que tiene importancia, pero no el que más". Analizó el efecto positivo que causaría un triunfo: "Si ganamos el partido saldremos reforzados porque será una inyección de moral para el equipo y también para la afición".

Se prevé una masiva afluencia de seguidores al Carranza, algo que Álvaro García valora de forma muy positiva. "Se ha hecho un llamamiento para que se llene y nos vendría de maravilla ver a todo el mundo animando más que nunca".

El zurdo alabó a su próximo oponente, convertido en el principal rival a batir gracias a su excelente racha. "Lleva una gran dinámica, muy parecida a la nuestra en la primera vuelta. Estamos en un momento clave donde a todos nos cuesta ganar y ellos lo están haciendo fácil, con sello de Primera".