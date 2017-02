Los equipos pasan por diversos estados a lo largo de una temporada, un hecho que se agudiza en una categoría con tantos inquilinos como la Segunda División A. Los 22 clubes que componen el amplio abanico de LaLiga 1|2|3 deparan un torneo de 42 jornadas -cuatro más de lo que es habitual en otras divisiones nacionales- y entra dentro de los parámetros de la lógica que el camino se vuelva sinuoso en determinados momentos. Es imposible ir siempre a la misma velocidad. No siempre se puede tener acierto.

El Cádiz comenzó la temporada con dudas comprensibles después de seis años que se hicieron eternos en Segunda B hasta que consiguió enderezar el rumbo cuando los fichajes se adaptaron y el equipo se amoldó a su nueva situación después del feliz ascenso. Todo empezó a rodar hasta el extremo de que ahora la trayectoria es intachable, aunque siempre caben matices que delatan la rabiosa actualidad.

El conjunto gaditano disfruta de la merecida tercera posición --en zona de promoción de ascenso que nadie esperaba en agosto de 2016- empujado por su alta capacidad para digerir con eficiencia la constante ingesta de puntos pese a que se ha visto envuelto en una pequeña sequía goleadora que irrumpe de manera súbita cuando más afinado tenía el punto de mira. Así de caprichosas son las rachas en el fútbol. El gol va y viene.

En los últimos tres encuentros de Liga, sólo pudieron anotar un tanto los hombres entrenados por Álvaro Cervera. No les dio para más aunque lo intentaron. Fue el golazo anotado por Aitor que sirvió para vencer al Almería justo en el instante más delicado, cuando los gaditanos se habían quedado con diez jugadores tras la expulsión de Sankaré. El gol llegó en inferioridad numérica y en cambio, con once, la puntería no apareció ni en el envite ante el Real Valladolid (0-1) ni en el reciente duelo en el campo del Mallorca, resuelto con empate a cero.

Una sola diana en 270 minutos es un botín mucho menor que los cinco puntos sumados durante ese tiempo pese al retroceso puntual de cara a puerta. El Cádiz pasa de marcar diez goles en tres partidos (tres al Córdoba, cuatro al Sevilla Atlético y otros tres al Elche) a golpear una sola vez en los tres siguientes.

¿Qué explicación puede tener ese repentino vaivén? El frenesí goleador en el que se había instalado iba a tener un final tarde o temprano. De la lluvia se pasa al secano sin transición y ahora hay un recorrido hasta la normalidad, la de anotar lo justo. Ni más ni menos.

La trituradora de goles en la que se había convertido el Cádiz se ha detenido justo cuando Alfredo Ortuño también frena su producción delante de la portería contraria. No es casualidad que baje el número de tantos del cuadro amarillo justo cuando el murciano no termina de ver puerta. El ariete lleva tres encuentros seguidos sin anotar (Mallorca, Almería y Valladolid) después de haber marcado cinco en los cuatro compromisos anteriores (uno al Elche, otro al Sevilla Atlético, dos al Córdoba y uno al Real Zaragoza).

El yeclano se ha ganado crédito de sobra y, como cualquier delantero, atraviesa por distintas rachas durante la temporada. Arrancó el curso con cinco dianas en las cuatro jornadas iniciales antes de encadenar ocho encuentros sin batir al portero de turno. Tardó en reconciliarse con el gol, pero cuando lo hizo se puso las botas con ocho dianas más hasta alcanzar las 13 con las que se mantiene en la batalla por el Pichichi, encabeza por Joselu (Lugo), que acumula 15.

El murciano afronta con madurez su distanciamiento con el gol pero volverá a marcar en cualquier momento. La escasez de ocasiones generadas por los gaditanos en los últimos partidos ha propiciado pocos remates de Ortuño. Los arietes viven de los pases de sus compañeros y una de las labores del Cádiz es volver a pisar el área con criterio para crear más oportunidades. En ello está el equipo y a ello se pone Ortuño y los demás, porque el gol no es sólo cosa suya aunque él sea el abanderado.

Aunque la escuadra de Cervera haya rebajado su cosecha de goles en las últimas citas, se mantiene como uno de los pocos equipos de la categoría de plata que sobrepasa la treintena. El Cádiz presenta una cuenta de 31 tantos y el cuarto conjunto que más marca, sólo superado por los 37 del Girona, los 33 del Lugo y los 32 del Elche. Lleva los mismos que el Levante, líder intratable. Son los únicos cinco equipos que han rebasado los 30.