Exigente examen de solidez

Prolongar una semana más la dinámica positiva. Con esa única intención visita hoy el Cádiz al Alcorcón a partir de las 12 del mediodía -ofrecido en directo por televisión a través de los habituales cabales de pago- en el primer duelo matutino que el conjunto amarillo afronta esta temporada. Le toca madrugar en la 23ª jornada. Los jugadores de Álvaro Cervera se presentan en uno de los campos más complicados de LaLiga 1|2|3 después de haber comenzado la segunda vuelta con una victoria en casa (2-0) frente al Córdoba y se mide a un adversario que comparece en el Municipal Santo Domingo tras haber caído con claridad (3-0) ante el Sporting de Gijón en El Molinón. Los visitantes, ubicados en una privilegiada segunda posición con 42 puntos, inmersos en la ilusionante batalla por el ascenso a Primera División. Los locales, en la 17ª con 26, con un margen de cinco sobre el descenso, del que se quieren alejar todavía más para evitar sobresaltos en la recta final de la temporada. El choque de la primera vuelta dirimido en el Carranza se resolvió con un empate sin goles.

La ausencia de David Barral y la presencia de Seth Vega suponen sin dida la sorpresa en la convocatoria de 18 jugadores elaborada por el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, para afrontar el partido. Un auténtico bombazo que esconde algún problema. El delantero isleño estaba disponible y todo hacía indicar que iba a formar parte de la lista ante la escasez de delanteros -Rubén Cruz se marchó hace varios días al Cartagena y Dani Romera está lesionado- pero Cervera optó por descartarlo por razones exclusivamente técnicas y prefirió apostar por el ariete canario del Cádiz B, que se entrenó esta semana con el primer equipo y se ganó un sitio entre los elegidos en detrimento del veterano atacante.

La expedición cadista, que viajó ayer a la Comunidad de Madrid, está integrada por los porteros Alberto Cifuentes y Rubén Yáñez; los defensas Javier Carpio, Servando, Kecojevic, Mikel Villanueva y Lucas Bijker; los centrocampistas Jon Ander Garrido, Álex Fernández, Rafidine Abdullah y Eugeni; los extremos Nico Hidalgo, Moha Traoré, Salvi, Aitor y Álvaro García; y los delanteros José Ángel Carrillo y Seth Vega. Se quedó fuera Brian Oliván también por decisión técnica y causaron baja por problemas físicos Rober Correa, Sankaré, Marcos Mauro, Alberto Perea y Dani Romera.

La diferencia clasificatoria entre el Cádiz y el Alcorcón, por muy amplia que sea -16 puntos entre uno y otro-, queda reducida a la mínima expresión sobre el terreno de juego en una categoría dominada por el imperio de la igualdad. El cuadro gaditano está obligado a salir bien despierto y recuperar su versión más solvente si quiere conservar intacto su estado de gracia, ese que incluso le permite sacar adelante los partidos en sus momentos de mayor debilidad como quedó patente en el último envite, cuando las claras ocasiones que concedió a la escuadra cordobesa -Alberto Cifuentes fue decisivo con sus intervenciones para amarrar el triunfo- provocaron la posterior advertencia del entrenador, que alertó del previsible final de la buena racha si el equipo no era capaz de contener las acometidas en ataque de sus oponentes. Los jugadores son conscientes de que buena parte de las opciones de éxito pasa por minimizar las virtudes del contrario. La portería a cero es uno de los secretos que explican su excelente trayectoria, como demuestran los 14 envites -de los 22 ya disputados- que el Cádiz terminó sin recibir un solo tanto -acumula sólo 12 en contra desde el arranque del campeonato-. Aunque jugar con fuego conlleva el riesgo de quemarse. De ahí el mensaje que lanzó el técnico como medida de prevención. Si el equipo amarillo consigue maniatar a los alfareros, dará el primer paso ara la consecución de su objetivo inmediato.

Para no perder costumbre, los amarillos encaran el choque con varias bajas. No están disponibles los defensas Rober Correa, Khalifa Sankaré y Marcos Mauro, el mediapunta Alberto Perea y el delantero Dani Romera. Los problemas físicos son una constante a lo largo de la campaña que sin embargo no impiden al Cádiz codearse en las alturas con los más fuertes. Pese a las ausencias, Cervera alineará un once de garantías, con el bloque más que conocido y el reto de competir a tope para obtener el mejor resultado posible. Todo lo que sea puntuar será beneficioso, y si de nuevo fabrica una victoria, todavía mejor.