Exaltación de virtudes, reducción de defectos

Cuando llega la hora de la verdad, es el momento de dar la talla. Y esa hora ha llegado justo cuando las curvas se vuelven más peligrosas, con un par partidos seguidos lejos del Carranza, sin Álvaro García, en pleno atasco de puntos... Le cuesta al Cádiz avanzar en una segunda vuelta kilométrica. Se le está haciendo demasiado larga. Ha sumado sólo 19 puntos de los 45 que se han puesto en juego. Eso supone que se queda con un 42% y pierde un 58% en una tendencia a la baja que contrasta con el excelente papel desarrollado en la primera vuelta, reflejado en los 39 puntos alcanzados en el ecuador del campeonato -ubicado en la segunda posición- de los 63 disputados hasta la 21ª jornada, lo que da un 61% ganados y un 39% perdidos. Casi un 20% de diferencia entre la cosecha del primer tramo liguero y la producida en los 15 capítulos del segundo. Pero sólo ha retrocedido dos escalones en la clasificación. Tiene mérito. Las opciones de éxito se mantienen intactas, aunque para ello es necesario sumar de tres en tres con urgencia.

El embotellamiento del conjunto amarillo en el año 2018 -los números así lo demuestran- no le impide habitar en las alturas. Ahí arriba sigue pese a todo y ahí pretende continuar. Qué cadista no firmaría acabar en la cuarta posición que ahora ocupa el equipo de sus amores. Depende de sí mismo para no bajar del sexto puesto, de lo que haga en las seis jornadas que restan hasta el epílogo. El de hoy es un paso fundamental camino de ese ambicioso objetivo. Se trata de vencer y además de dejar atrás a un rival directo. La victoria otorga un premio de doble valor. Ahor más que nunca es cuando hay que dar el paso.

Para poder llevarse la jugosa recompensa, el Cádiz está obligado a elevar sus cualidades a la máxima potencia y a minimizar sus defectos hasta la cota más bajo. Hoy es el día perfecto para dejar la portería a cero una vez más. Lo ha conseguido en 19 encuentros y toca llegar a la veintena. Si los amarillos se desenvuelven como pez en el agua en la zona noble es precisamente por su capacidad para no recibir goles. Sólo 21 en 36 partidos. Tienen la ventaja de que enfrente no está Jaime Mata, el máximo anotador de LaLiga 1|2|3.

Si los de Cervera logran su primer reto -portería cerrada-, sentarán las bases para optar a la victoria. Para capturar los tres puntos necesita superar su carencia de goles. El remedio pasa por recuperar además una virtud que sabe explotar hasta el límite. como es el aprovechamiento del error del contrario. La última vez que lo hizo fue en el campo de la Cultural Leonesa, cuando Álvaro García sacó petróleo de un grave fallo de la defensa local. Hoy se trata de incomodar el juego del rival y no perdonar.

De los equipos que pelean por el ascenso, el Cádiz es el que menos tantos acredita -35-. La falta de puntería ha frenado la progresión de un equipo que tiene que no puede retrasar más su cita con el gol si no quiere poner en peligro su clasificación para la fase de ascenso. Los delanteros son los encargados de esta tarea. En ello están y hoy es una nueva de fuego para los que salten al césped.