Evadirse, una obligación

Jon Ander Garrido alcanzó el pasado sábado ante el Córdoba los 100 partidos con la elástica del Cádiz y precisamente fue el jugador designado ayer en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal para atender a los medios de comunicación.

"Siempre me he considerado un jugador de club y es bonito llegar a los 100 partidos", confiesa el mediocentro, que en relación a ese último encuentro disputado en Carranza lamenta los dos puntos perdidos. "Tuvimos en nuestras manos ganarle al Córdoba y se nos escapó por un error. Nos vendría bien una victoria, porque llevamos tiempo sin ganar. Si estamos atentos no nos pueden hacer este tipo de goles en un saque de banda. Teníamos el partido controlado, son cosas que nos tienen que hacer mejorar", reconoce.

Consciente del ambiente que rodea al próximo encuentro, a la movilización del cadismo para acompañar a los suyos en el Sánchez Pizjuán, el futbolista vasco afirma que, aunque "es de locos lo que se vive en Cádiz, nosotros nos tenemos que centrar y evadirnos. No podemos tener nervios para ganar el encuentro en Sevilla".

Un Sevilla Atlético que tiene muchas virtudes y al que se respeta en el vestuario. "Ya hemos visto los resultados del Sevilla Atlético", recuerda, un adversario que "es capaz de golear y que si tiene el día te mata". Para hacerle frente, Garrido apunta a "estar atentos en defensa, no conceder nada, y arriba estar acertados. Hay que seguir en la línea de no dejar jugar al contrario y defender bien".

La fase de ascenso aparece en el horizonte cercano, casi al alcance de la mano. El pivote defensivo del Cádiz lo sabe. Tiene, además, la espina clavada de no haber podido conseguir un ascenso con el Cádiz y confía en ver hecho realidad su deseo. "Jugué hace dos años un play-off con el Cádiz, sé lo que es, pero no sé lo que es conseguir el ascenso. Ojalá este año lo pueda conseguir", concluye.