Espíritu de sacrificio ilimitado

La mejoría en el juego experimentada por el Cádiz en los últimos dos envites coincide con el regreso de José Mari a la actividad competitiva. El centrocampista, lesionado de un tobillo en la primera jornada de Liga en la cita dirimida en estadio del Córdoba -victoria de los visitantes por 1-2-, se perdió nueve encuentros -siete del campeonato doméstico y dos pertenecientes a la Copa del Rey- hasta que reapareció en los últimos minutos del partido contra el Sevilla Atlético en el noveno capítulo. No jugó contra la Cultural Leonesa en la décima jornada pero volvió en la undécima para disputar la segunda parte completa en Huesca y en el duelo copero contra el Betis fue en el que por fin disfrutó de la titularidad dos meses después del capítulo inaugural.

El compromiso del roteño le lleva a dar un paso al frente sin titubeos. En el choque contra el Rayo Vallecano -el de la 12ª jornada- jugó su primer partido entero esta temporada. Su mayor deseo en lo personal es disponer de la continuidad que todo futbolista necesita para alcanzar su mejor estado de forma, la que se empeña en encontrar lo antes posible. La clave es que le respeten las lesiones.

Frente al conjunto madrileño dio un paso más y aguantó los 90 minutos. Lo hizo pese a tener que soportar todavía dolores en el tobillo que sofoca con calmantes. No quiere verse fuera más tiempo mientras pueda soportar el dolor. Quiere ayudar y más ahora que el equipo no vive su mejor momento.

Esas molestias no le impiden ponerse a las órdenes de Álvaro Cervera y emplearse a fondo sobre el césped, como demostró el pasado sábado. Le duele más la clasificación, esa 16ª posición, que el tobillo. No le gusta ver al Cádiz en la zona trasera de la tabla, aunque tampoco se alarma porque la temporada es larga y la experiencia le dice que tiempo de sobra para escalar.

El gaditano está implicado al máximo en el objetivo de contribuir a llevar al Cádiz lugar más alto, pero sin perder el norte. El medio no se plantea retos a largo plazo para no perder de vista lo más cercano. Su mentalidad es ir paso a paso, partido a partido, consciente de que la trayectoria del equipo no es buena en las últimas semanas. No piensa más allá de escapar de la zona baja y, por supuesto, sin perder de vista la necesidad de una pronta reconciliación con la victoria.

José Mari imprime carácter en la medular. Ejerce de pegamento del equipo, pone su jerarquía al servicio del colectivo y es la prolongación de Álvaro Cervera en el terreno de juego con su apuesta por el trabajo en bloque, preñado de intensidad, sin conceder espacios al adversario. Ejerce liderazgo. Motiva a sus compañeros se exige lo máximo a sí mismo.

El 6 del Cádiz está convencido de que el equipo no tardará en ganar si consigue mantener la línea trazada en las dos citas más recientes. Aunque la victoria se resistió en la última cita, él se queda con la buena imagen y el esfuerzo de todos como el camino a seguir en las próximos partidos.