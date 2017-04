Enorme poderío por alto de los oscenses

Al Cádiz se le avecina un enfrentamiento de singular importancia de cara al futuro inmediato del conjunto amarillo en la categoría de plata pues se mide a un rival que está peleando en la actualidad con la mira dirigida hacia el mismo objetivo que el que ha pasado a tener desde semanas atrás, al menos de una manera oficial porque antes estaba prohibido hablar sobre él, la escuadra adiestrada por Álvaro Cervera. Con oscenses y gaditanos pendientes de luchar por sus opciones de dar el salto a la máxima categoría una vez que la permanencia se ha amarrado por parte de ambos bandos a falta de bastantes jornadas por cumplimentar, el cadismo sueña con cosechar en El Alcoraz tres puntos que supongan una necesaria bocanada de oxígeno en unos momentos en los que la afición empieza a comprobar el crecimiento de las dudas acerca de si el equipo de sus amores será capaz de resistir en la posición de privilegio que ocupa ahora.

El nefasto recuerdo que guarda el cadismo de la única visita liguera efectuada al Huesca, decisiva para que el Cádiz volviera a dar con sus huesos en la tan temida Segunda División B, multiplica las ganas de pegar un golpe en la mesa a costa de un adversario caracterizado por poseer un historial y un palmarés que no pasan de modestos.

Pero habrá que tener sumo cuidado este sábado con un Huesca que, lejos de sentirse intimidado por rivales que saborearon en mejores épocas lo que supone militar en Primera División, no solo está luchando de tú a tú con algunos de ellos sino que además aventaja con claridad en la clasificación a un buen número de los integrantes de LaLiga 1|2|3.

Este Huesca, que en principio no se hallaba incluido entre los aspirantes a deambular por la zona alta de la tabla, aparece, a la chita callando, a tiro de piedra de los cuatro conjuntos que tras la 33ª jornada protagonozarían las eliminatorias destinadas a decidir el nombre del tercero que subirá a la máxima categoría del fútbol español. Esto no es producto de la casualidad sino de una meritoria marcha que le ha permitido presentar unos números muy destacados en muchos aspectos. Algunos de estos resultan sorprendentes y aparecen reflejados en las estadísticas sobre la Segunda División A de la web del diario deportivo As.

Esos rankings desvelan el gran poderío aéreo de los azulgranas, que brillan en todos los relativos a ese aspecto. El Huesca figura como líder solitario en lo que respecta a goles marcados de cabeza, nada menos que 11 de los 42 que acumula en su casillero de tantos a favor. Es seguido, con uno menos, por Oviedo y Numancia, compartiendo el siguiente peldaño, con nueve, Almería, Girona, Mirandés, Mallorca y Elche. Por cierto, el Cádiz está ubicado en el noveno lugar, con ocho dianas anotadas con la testa. Con tan solo tres, el farolillo rojo pertenece al Zaragoza. La vigilancia en los balones colgados deberá ser máxima, más aún teniendo en cuenta que la escuadra amarilla es la tercera de la categoría que más remates de cabeza ha recibido (78).

La fortaleza de los aragoneses a la hora de cabecear en las áreas no se limita al plano ofensivo pues también brillan cuando se trata de impedir que el balón bese la red propia. Solo han encajado cinco goles de ese modo, cantidad mejorada únicamente por tres de los restantes 21 equipos.