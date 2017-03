Enigmático Dani Güiza

Dani Güiza está viviendo un momento complicado en el Cádiz. Quizás el más delicado desde que viste de amarillo y azul. Le toca ejercer un papel residual en las últimas semanas y además cada movimiento que se produce supone un paso atrás para él. El atacante apenas cuenta en la segunda vuelta. Sólo jugó los minutos finales en el partido contra el Mallorca disputado en Palma y nada más. El mal menor en las semanas más cercanas era que ocupaba plaza en el banquillo a la espera de una oportunidad que no terminaba de llegar, pero ahora desaparece de las convocatorias y sus esperanzas de poder aportar su grano de arena se difuminan. El club se ha reforzado en ataque en el mercado de invierno -en enero llegaron Jesús Imaz y Ager Aketxe-, la competencia es máxima en la plantilla y el entrenador tiene que tomar decisiones que no son nada fáciles.

Güiza se desplazó a Oviedo el pasado fin de semana pero de los 19 convocados que formaron parte de la expedición fue el que se quedó en la grada sin vestirse de corto. Un viaje tan largo para nada. El delantero vuelve a quedarse fuera de la lista por segunda jornada consecutiva, esta vez para el compromiso contra el Rayo Vallecano. Álvaro Cervera no lo incluye entre los 20 citados y poco después de que ayer se hiciera pública la convocatoria, el jerezano colgó un mensaje corto, pero contundente, en su cuenta oficial de instagram en el que decía, textualmente, que "está llegando el momento de tomar una decisión". Sus declaraciones en las redes sociales estaban acompañadas de una fotografía suya sentado en el banquillo, una imagen habitual en los tiempos más recientes.

Las manifestaciones realizadas por el delantero dan lugar a múltiples interpretaciones. No parece casualidad que se pronuncie en esos términos justo después de quedarse fuera de una lista compuesta por una veintena de jugadores. Lo que sí parece claro es que no está nada contento con su situación actual. Otra cuestión es si lo que se plantea es su retirada o un cambio de aires. ¿Qué quería decir Güiza? ¿Se quiere marchar ya, a falta de más tres de meses para el final? ¿Está pensando en su retirada a sus 36 años? -cumplirá 37 el próximo mes de agosto-. ¿Se refería a otro asunto no relacionado con el fútbol?

Güiza lo ha sido todo en el fútbol pero ahora, en la recta final de su carrera, le toca vivir la cara amarga con la suplencia. Fue el único de los jugadores no convocados que no asistió al acto que Torrot -uno de los patrocinadores del club- celebró a mediodía de ayer en Cádiz.

El veterano ariete lanzó un corto recado en su cuenta de instagram y no tardó en recibir numerosas muestras de apoyo por parte de aficionados que le dedicaron palabras de aliento. Más de cien mensajes en poco tiempo. Le piden que no desfallezca, que tenga paciencia, que se quede, que llegará su momento y que llevará al equipo a Primera. Mensajes de ánimo que seguro que ayudaron al atacante a sobrellevar el disgusto que supuso quedarse fuera de la convocatoria.