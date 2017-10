Empieza el gran desafío

Vuelta a los entrenamientos con las dudas de Abdullah y Garrido

La plantilla del Cádiz empieza a preparar hoy el encuentro contra el Almería on un entrenamiento programado a las diez y media de la mañana en las Ciudad Deportiva de El Rosal. El equipo amarillo trabaja pendiente de la evolución de varios jugadores que arrastran molestias, entre ellos Rafidine Abdullah y Jon Ander Garrido. El franco-comorense tuvo que retirarse en la primera parte del partido contra el Rayo porque se le quedaba dormida una pierna, mientras que el vasco no pudo entrar en la convocatoria debido a la sobrecarga muscular que sufrió durante el envite contra el Betis. Si no surgen contratiempos, el ex del Barakaldo podría estar disponible si trabaja con normalidad esta semana.