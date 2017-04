El entrenador del Cádiz destacó en su comparecencia en la sala de prensa del estadio de El Alcoraz el punto sumado ante el Huesca en un partido "muy disputado". "Se ha visto quién jugaba en casa y quién fuera, pero no recuerdo muchas ocasiones del Huesca, salvo el penalti y un palo", explicó. Del mismo modo, expresó su "percepción" respecto a que "no he visto al Huesca superior a nosotros". "El gol de Ortuño tenía que servir para ganar y no para empatar", afirmaba Álvaro Cervera, que relataba que "hemos parado bien a Samu, que es un jugador muy importante para ellos. El rival se ha acercado al área pero sin ocasiones y los hemos limitado. El gol es un error nuestro y a partir de ahí tenemos que lugar contra corriente. Empatamos con empuje y corazón". Por último, el técnico cadista se refirió a cómo se está presentando la zona de eliminatorias de ascenso con el paso de las jornadas. "Creo que en los últimos 5 ó 6 partidos todos hemos hecho los mismos puntos y así seguirá hasta el final. Tenemos que pelear por estar lo más alto posible y seguro que será complicado hasta el último momento".============Pie de Foto-Firma(66606770)============