El 9 sigue vivo

Hace algo más de un mes, Salvi Sánchez aprovechó su comparecencia en rueda de prensa para referirse a su amigo Dani Güiza afirmando que estaba convencido de que el jerezano tendría su oportunidad en lo que quedaba de competición liguera. Las palabras del extremo sanluqueño fueron premonitorias porque, en efecto, el pasado fin de semana Álvaro Cervera volvió a contar con el delantero después de 14 jornadas inédito.

El internacional reapareció en La Romareda ante el Zaragoza, en sustitución precisamente de Salvi en el minuto 63, y con ello puso fin a un infierno que duraba demasiado. Nada menos que 103 días habían transcurrido desde que salió en el Iberostar Estadio de Palma de Mallorca el 29 de enero en el 87' relevando a Ortuño.

103344Días. Después de jugar al final en Mallorca, el delantero sólo había entrado en tres convocatoriasMinutos. El jerezano ha participado en 12 encuentros, pero sólo dos veces como titularSu calidad y olfato goleador le convierten en una alternativa a tener muy en cuentaAsistente de Álvaro en el triunfo de Lugo y protagonista en Elche, aguarda su momento

El héroe por siempre para el cadismo por el tanto del ascenso materializado hace casi un año en el Rico Pérez de Alicante contra el Hércules apenas ha contado para el entrenador en todo este tiempo, tres meses y medio. Tras aquel visto y no visto en el archipiélago balear, en donde recibió la calurosa ovación de una parroquia local que no olvida su pasado bermellón, Güiza ha pasado por un calvario silencioso, un infierno futbolístico para un veterano que no se rinde y que este mismo curso ha asegurado que permanecerá en activo hasta que el cuerpo aguante. Convocado aunque sin salir del banquillo en Carranza ante el Mirandés, una semana más tarde en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe y dos después en Soria frente al Numancia, no formó parte de la lista ni para recibir al Reus ni desde la visita al Carlos Tartiere de Oviedo en adelante. Por decisión técnica o por problemas físicos, lo cierto es que en una decena de choques ni siquiera apareció entre los elegidos. Se tuvo que conformar con sentarse en la grada o delante del televisor en los posteriores duelos con Rayo, Girona, Tenerife, UCAM Murcia, Lugo, Huesca, Levante, Alcorcón y Nástic.

Pero la situación dio un giro de 180 grados el pasado viernes. Contra todo pronóstico, entró en la expedición para viajar a la capital aragonesa y, también para sorpresa de muchos, saltó al campo mediada la segunda parte. Güiza volvió a sentirse jugador, gozó incluso de una ocasión y, lo más importante, el Cádiz puede haber recuperado para la causa a una pieza de valor incalculable.

Penalizado por la edad (36 años) y sus evidentes limitaciones físicas, el ariete conserva destellos de la figura que fue. Pocos dudan de que se trata de uno de los integrantes de la plantilla con más calidad, con una extraordinaria visión para dar un último pase y con una inigualable capacidad para definir entre los tres palos. Virtudes que a buen seguro Cervera pretende aprovechar en la recta final del campeonato, más aún al comprobar que la buena racha de partidos sin perder (siete jornadas) lo es menos por la cantidad de empates acumulados (seis). Al conjunto amarillo le falta gol y Güiza se antoja un remedio a tener en cuenta no para 90 minutos pero sí para una última media hora.

Asumido y aceptado el nuevo rol que le impuso la llegada de Ortuño, esta misma temporada ha sabido proporcionar lo que se espera de él especialmente en un par de oportunidades. Lo hizo en la 12ª jornada, en el Ángel Carro de Lugo, cuando tras sustituir a Santamaría en el minuto 56 asistió a Álvaro García en el gol del triunfo, y sobre todo en la penúltima de la primera vuelta, en el Martínez Valero de Elche, cuando se convirtió en protagonista al tomar el testigo de Nico Hidalgo en el 61' y resolver la contienda al anotar el 1-2 en el 82' y el definitivo 2-3 en el 89'.

Alejado de los números que con toda certeza desearía, tras haber participado únicamente en 12 encuentros, de los que sólo salió en el once titular en el Ciudad de Valencia ante el Levante y en casa contra el Alcorcón, Güiza ha disputado este curso 344 minutos que, además de los dos tantos citados, han dado también para tres tarjetas amarillas. Pero Dani está de vuelta. Su presencia en La Romareda puede representar el regreso de un 9 que sigue vivo, un delantero que es historia cadista y que pretende continuar siéndolo.