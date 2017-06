“Ante el Elche es la final de la temporada”

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha calificado el partido de este domingo contra el Elche en Carranza como “realmente la final de esta temporada” porque, aunque aún quedará un partido para que concluya la final, “en caso de victoria no estaremos obligados a ir a Valladolid a ganar”.

Tras reconocer que el equipo no está al 100%, “como todos a estas alturas”, el técnico ha explicado que “tener el premio tan cerca desde hace dos meses no nos ha venido bien porque nos ha llenado la cabeza de números”, si bien ha destacado como lo más positivo de cara al fin de semana que “jugamos en casa y con casi todos disponibles”.

Sobre la más que probable baja de Álvaro García por sanción, Cervera se ha confesado sorprendido. “Me parece de locos que un futbolista se quede sin jugar el partido del año cuando el árbitro no le sacó ni la tarjeta. Algo se está haciendo mal”, ha dicho. Y en relación al posible sustituto del utrerano, ha adelantado que Abdullah no tiene encaje con esa ausencia y por lo tanto entrarán Aitor, Nico o Jesús Imaz”.

“El tema de Alvarito nos trastoca porque es el que más rápido nos lleva arriba, pero si no está hay que tirar de otros”, ha insistido, coincidiendo con las opiniones que afirman que en los últimos empates el equipo ha estado más cerca de ganar que de perder, “pero el Elche pensará lo mismo”. “El equipo lo ha pasado mal, pero en su peor momento no ha perdido en salidad difíciles como Huesca, Zaragoza y Sevilla. Si no hubiésemos podido remontar esas adversidades, no confiaría, pero lo hago porque me lo ha demostrado”, asegura antes de admitir que “el equipo ha cambiado de principio a ahora. Somos menos fiables pero más goleadores, y peligrosos a balón parado”. P

or último, al margen de suponer que el duelo “será apretado por la situación de los dos conjuntos”, deja entrever que tratarán de aprovechar la ansiedad del Elche, -“sabemos e imaginamos que su guión debe ser de ataque”, matiza- , confía en que Carranza disfrute “como toda la temporada” y que no sea el último encuentro del curso.