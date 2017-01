"Elche fue el ascenso de los gaditanos"

El ex técnico y ex consejero ha pensado muchas veces en las claves que llevó al equipo a firmar una página gloriosa cuando más difícil lo tenía. "Éramos una familia y nos conocíamos de muchos años los jugadores y nosotros. Llevar tanto tiempo juntos entrenando y jugando era un plus muy importante. Salvo Zúñiga, que llegó ese año nuevo al tener que hacer por aquí el servicio militar, los demás eran amigos además de profesionales". Y se atreve Escarti a sacar el entrenador que por siempre llevará dentro para realizar el siguiente análisis: "Era un equipo muy equilibrado. Fuerza, oficio y potencia, unido a calidad desparpajo y un ataque enorme. Mané y Choquet en la delantera... palabras mayores. Y luego la calidad de Pepe Mejías, la personalidad de López, el trabajo de Manolito, Linares... Un equilibrio total".

Idéntico papel ante el Terrasa cuatro años antes

La historia vincula a Luis Escarti con el ascenso de Elche. Sin embargo, algunos cadistas no caen en el recuerdo de que el ex técnico y ex consejero fue también ayudante de Enrique Mateos en el primer ascenso a la máxima categoría, en la campaña 1976-77 (Cádiz, 2 -Terrasa, 0). Un curso liguero en el que, como hombre de confianza de Mateos -labor en la que también colaboró Manolín Bueno-, Escarti hizo historia cuatro años antes de la inolvidable hazaña de Elche. Pero los éxitos de Escarti desde el banquillo no acaban ahí, ya que fue el primer técnico en ascender al Cádiz B a Tercera División, lo que logró el filial al acabar la campaña 1984-85.