Eterno asistente

No marca goles -sólo lleva uno- pero los pone, que es tan importante como anotarlos. Álvaro García se deshizo de un contrario con una facilidad pasmosa y sirvió en bandeja para que Ager Aketxe sólo tuviese que empujar a placer al fondo de la portería. No tardó en repetir la acción. Cinco minutos después, balón medido al corazón del área para que Salvi, con un sutil toque con la bota derecha, cruzara al palo contrario. Dos pases, dos goles. En el encuentro del Cádiz contra el Numancia dirimido en Soria el pasado domingo, el utrerano demostró una vez más sus altas capacidades para dar el pase definitivo, ese tan vital que antecede al premio mayor del gol. Se ha hecho fuerte en una de las facetas más trascendentes del fútbol y con esa cualidad se ha convertido en un jugador relevante, que aporta un valor añadido al equipo. No es fácil dar con un jugador con ese talento para conjugar el verbo dar. Todo un acto de generosidad que le hace feliz.

Álvaro García apenas había aparecido en la primera parte. El Cádiz había volcado el juego hacia la derecha, donde brillaba Salvi mientras el 11 entraba pocas veces en contacto con el balón hasta que el partido pegó un volantazo brusco en la segunda mitad. El equipo amarillo equilibró su juego y además de deslumbrar Salvi, emergió el sevillano, que empezó a tener más presencia y su explosión se produjo en la recta final, cuando el Numancia, que perdía 0-1, se había volcado arriba con un hombre menos y no le quedó otro remedio que dejar espacios en la retaguardia. El escenario perfecto para el Cádiz y también para Álvaro, una auténtica flecha por la izquierda.

6Jugadores. Son los que se han beneficiado de los pases de gol servidos por el extremo zurdo

Sus eficaces galopadas y sus pases certeros le sirven para figurar entre los cinco nominados a mejor jugador de la 27ª jornada en LaLiga 1|2|3 junto a Sergio Pelegrín (Elche), Aarón Ñíguez (Tenerife), el puertorrealeño Álvaro Vadillo (Huesca) y Daisuke Suzuki (Nástic de Tarragona).

Si mantiene su ritmo de pasador volverá a entrar en la lista de elegidos como mejores jugadores en futuras jornadas. Con las dos asistencias que dio en Los Pajaritos ya son diez las que acumula desde los albores de una temporada que está siendo la de la confirmación definitiva de un futbolista que, a sus 24 años, está llamado a militar el próximo curso en una categoría superior, ya sea en España o en alguna de otras de las ligas más poderosas de Europa. Sus ganas de mejorar le hacen crecer como futbolista. Su progresión es imparable.

Álvaro es el jugador que más asistencia de gol ofrece en la categoría de plata. Con las dos que dio en Soria ya son diez, una cantidad nada despreciable que sus compañeros agradecen. El extremo había llegado a las vacaciones de Navidad con media docena de pases de gol en su mochila y con 2017 en marcha no para de aumentar la cifra. En la primera cita del año sacó el córner que Ortuño cabeceó al fondo de la portería del Elche. En aquel instante suponía el 1-1 y después conectó con Güiza con un pase magistral para que el jerezano realizara el tanto de la victoria (2-3).

En la primera parte de la temporada tuvo una participación decisiva en seis goles. Encontró tres veces a Ortuño (ante Getafe, Mirandés y Córdoba) y una a Salvi, Sankaré y Nico Hidalgo.

Hasta seis jugadores se han beneficiado de sus pases para marcar. El que más, Ortuño, en cuatro ocasiones. Es una pieza clave en Segunda A pero no lo era en Segunda B. Álvaro García pasó de ser considerado la pasada temporada por Claudio Barragán como un jugador revulsivo, de segundas partes, a desempeñar un papel de actor principal bajo las órdenes de Álvaro Cervera. El actual preparador cadista sacó la mejor versión del futbolista en la fase de ascenso y esta campaña, en la categoría de plata, el utrerano es un fijo en la alineaciones no sólo por servir tantos goles. A esa vertiente fundamental se unen otras cualidades como la ayuda en defensa, su disciplina táctica, su desborde por velocidad, su compromiso, su humildad... Implicado al máximo en el equipo, nunca elude su responsabilidad. Sabe mejor que nadie que lo colectivo prima sobre lo individual, pero cuando llega el momento marca la diferencia con sus internadas y sus asistencias.

El zurdo destaca más por servir goles que por marcarlos. Este curso sólo acredita uno pero muy importante, el que firmó en el campo del Lugo en la primera vuelta que valió su peso en oro.

El Cádiz ganó entonces en el Ángel Carro gracias a ese solitario tanto y rompió una racha negativa de cinco partidos consecutivos sin saborear la victoria. Ese gol, tras un genial taconazo de Güiza, resultó vital para la continuidad de Cervera en el banquillo.