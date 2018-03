EL EQUIPO ESTÁ PREPARADO

El Cádiz se adentra, ahora sí, en la batalla definitiva por el ascenso a Primera División que se libra en las últimas 12 jornadas de Liga, que afronta desde una privilegiada tercera posición que quiere sostener y, si posible, mirar incluso más arriba. Ambición y deseo no faltan en un vestuario donde reina la alegría y las ganas de comerse el mundo.

El entrenador, Álvaro Cervera, ve su equipo preparado para pelear por el ascenso, aunque para ello ve necesario "ser más fiables en algunas cosas", expuso ayer en la rueda de prensa previa al partido contra la Cultural Leonesa que ofreció en la Ciudad Deportiva de El Rosal después de la penúltima sesión antes del duelo incluido en la 33ª jornada.

Cada choque supone una auténtica final hasta el epílogo del campeonato y el de mañana en el Reino de León cobra especial relevancia, como se encargó de argumentar el técnico, que afirmó que el encuentro del sábado "es el partido más importante porque según como quedemos miraremos la clasificación de una manera y otra". Un triunfo consolidaría a los amarillos en esa tercera plaza antes de encarar los dos siguientes envites de altura como local contra el líder -Huesca- y como visitante frente al segundo clasificado -Rayo Vallecano-.

El preparador cadista aprecia el mejor ánimo en su plantilla para ir a tope en el definitivo sprint hasta la meta. "Veo animados a los jugadores, los veo preparados, están contentos después de haber conseguido el primer objetivo". El míster quiso poner en valor ese primer objetivo, que no es menor pese a la prontitud con que lo ha cerrado el Cádiz una vez más. "Igual que el año pasado, hemos logrado la permanencia en la misma fecha, es un éxito que hay valorar. Llevamos dos años después del ascenso y las dos veces nos mantenemos con cierta holgura".

Eso sí, la temprana salvación no es sinónimo de conformismo. Todo lo contrario. Cervera lo tiene claro y así lo expresó para anunciar lo que viene por delante, lo más difícil y a la vez lo más ilusionante. "No podemos quedarnos parados aquí, ahora debemos intentar meternos donde estamos ahora, en el play-off, y ver si tenemos a nuestro al alcance algo más". Ese algo más que pretenden explorar los amarillos es la posibilidad del ascenso directo. Para ello deben andar muy fino en la nueva Liga que arranca este fin de semana.

El entrenador es consciente de que la misión es complicada por la dura competencia que hay para hacerse con una de los seis primeros puestos. Hasta 12 están metidos en la pomada. Hay que conjuntos con un potencial enorme. "Hay plantillas con jugadores consolidados en Segunda División A, con cierto nombre en la categoría". Vaticinó que "van a apretar el Zaragoza, el Valladolid, el Osasuna...", aunque el Cádiz está por delante de ellos en la tabla. "Nuestra ventaja es que hemos recorrido más camino, ellos vienen detrás y nosotros queremos conservar esa renta".

Esos equipos disponen de futbolistas que "pudimos contar con ellos. El Zaragoza está subiendo el nivel, es Valladolid es irregular. Si ganas tres partidos seguidos te metes arriba".

El estadio Ramón de Carranza emerge como escenario clave para aspirar al objetivo más ambicioso, según dijo del míster. "Debemos hacernos fuertes en casa, eso nos dará para seguir arriba, sin renunciar a lo de fuera. Con nuestros vaivenes hemos sido fuertes en casa, si logramos ser fuertes en el Carranza y con algo de regularidad fuera haremos cosas mayores".

Sobre el rival más inmediato, la Cultural, indicó que "juega bien al fútbol, no va a cambiar, juega muy ofensivo. Ataca por naturaleza, es una forma de ver el juego". Su delicada ubicación clasificatoria, en plaza de descenso -a tres puntos de la salvación- le convierte en un adversario aún más peligroso, acuciado por la necesidad. Los anfitriones tienen una baja sensible, la de Señé, un futbolista "que lo ha jugado todo y no lo tienen ahora", aunque el técnico restó importancia a esa ausencia en la Cultural al ser un equipo "con un cambio continuo de posiciones en el juego, no será un problema para ellos".

Cervera se había mostrado muy crítico con su equipo pocos minutos después de la victoria (4-1) contra el Sevilla Atlético, pero ayer suavizó su discurso después de ver el encuentro con más calma días más tarde. "Vi el partido en vídeo esta semana y no estoy tan descontento, la visión desde el banquillo es distinta. El equipo fue más fiable de lo que me había parecido en un principio".

El Cádiz marcó cuatro tantos al filial sevillista el pasado sábado, pero Cervera avisó de lo normal es no meter esa cantidad abultada. "Vamos a tener otro tipo de partidos, será casi imposible de meter cuatro goles y además los rivales que te lleguen te pueden marcar".

El Cádiz va a luchar por terminar entre los seis primeros, pero puede ocurrir que quede más abajo. Es una posibilidad. "Al principio de la temporada no es una decepción si se piensa en acabar noveno o décimo, pero ahora, estando dónde estamos, lo veríamos con gesto torcido", reconoció el técnico, sabedor de que su equipo sufre la estrecha vigilancia de los rivales desde el ecuador del curso. "Los equipos que llegan al Carranza sus laterales no pasan del medio del campo", explicó el míster antes de subrayar que la Cultural Leonesa practica una filosofía de juego de corte ofensivo "que no va a cambiar".