"Duele que el club no me reconozca por lo que hice"

Paco Baena dejó el listón muy alto durante su trayectoria en el Cádiz y con sus 82 goles es el máximo artillero en la historia del conjunto amarillo, fraguada en siete temporadas divididas en dos etapas. Entre una y otra militó en el Atlético de Madrid y en el Alavés. El que más se le aproxima es Mágico González, con 75, y después van Roldán, con 72, y Pepe Mejías, con 71. El en su día delantero posee un récord que va camino de las cuatro décadas y además perdurará aún más en el tiempo. No hay un jugador que a día de hoy esté en disposición de superar esa cifra. Tendría que empezar de cero. Juan Villar, ahora en el Tenerife, marcó 42 y es el futbolista en activo que más se acerca a una distancia considerable.

"Creo que ese récord va a durar muchos años más porque hoy en día es difícil que un futbolista esté tanto tiempo en un equipo", explica Baena, orgulloso de su contribución al conjunto amarillo aunque con un espinita clavada que no oculta cuando salta una pregunta: ¿Ha recibido alguna vez algún reconocimiento del club? Responde con claridad, sin rodeos: "Nunca me han reconocido ni aquel gol que le marqué al Real Madrid y tampoco que soy el máximo goleador en la historia del Cádiz". Y se pregunta: "¿De dónde soy yo?"

Recuerda que cuando el club celebró su centenario organizó varios actos -en el año 2010- y no contaron con él. "Le dieron placas a los jugadores con más partidos en el Cádiz, pero no le dieron nada al máximo goleador". ¿Está dolido por ello? Baena no lo oculta: "Me duele que no me reconozcan. Siete u ocho peñas de Cádiz y una de Puerto Real sí me han reconocido por lo que hice, pero el club no lo ha hecho". Los sucesivos dirigentes que ha tenido el Cádiz nunca le han dado su sitio a Paco Baena, a quien le duele que el equipo de su tierra, por el que se entregó en cuerpo y alma, no se haya acordado de él. Aunque el club no le dé su sitio, Paco Baena ocuar un lugar de privilegio en la historia del club.

Gaditano y cadista hasta la médula, Baena sigue de cerca la actualidad del equipo y está encantado con la buena marcha, en la segunda posición. Curtido en mil batallas, es consciente de que la temporada es muy larga, pero "ahora mismo, a día de hoy, tiene opciones de subir a Primera". Ve que el equipo ha ido a más con el paso de la competición. "Al principio lo pasó mal, pero ahora está fuerte". Considera un inconveniente la lesión de José Mari, que se perderá el resto de la temporada a causa de una grave lesión, y ve necesario reforzar el centro del campo con la llegada de un medio en enero. "Hace falta un hombre ahí". ¿Hace falta algo más" Él lo tiene claro: "Yo traía un delantero para jugar en punta, más cerca del área, hay que aprovechar los extremos que tiene el Cádiz".