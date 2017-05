El Domingo Savio carga contra Vizcaíno

La Asociación Deportiva Domingo Savio emitió ayer un comunicado en el que manifiesta su rechazo por la actitud mostrada por el Cádiz, y carga contra su presidente, Manuel Vizcaíno, al que culpan de la manera de actuar la primera entidad futbolística de la ciudad en lo que se refiere a la adquisición de promesas de los equipos modestos de la capital. Una petición efectuada por el Cádiz, solicitando jugadores al Domingo Savio, ha sido el detonante porque el convenio suscrito en su momento por la Asociación Gaditana de Clubes de Fútbol Modesto (AGCFM) y la entidad amarilla no está siendo respetado ni cumplido por esta última, lo que ha provocado que el asunto se encuentre en manos de la Justicia.

En una nota que remitió ayer a Diario de Cádiz el secretario del Domingo Savio, Pedro Gómez, este club advierte de diversas deficiencias en la forma de actuar de la entidad cadista. "A pesar de existir acuerdo entre el Cádiz y la Asociación de Fútbol Modesto, el cual no ha sido respetado por el señor Vizcaíno, presidente del Cádiz, hemos recibido comunicación del Cádiz solicitándonos dos jugadores juveniles y un jugador infantil. Lo hace sin estar ese correo firmado por nadie. No son maneras ni formas", denuncia el Domingo Savio en su comunicado. Igualmente los dirigentes muestran su incredulidad por la manera de actuar del club amarillo. "Nos ha cogido por sorpresa esta decisión ya que durante esta temporada no ha habido ninguna colaboración entre el Cádiz y la Asociación Gaditana de Fútbol Modesto, presidida por Enrique Rodrigo, que al igual que nosotros se ha visto sorprendido por la decisión del Cádiz. Prueba de la nula relación existente es que el contrato (convenio) está firmado por ambas partes pero el Cádiz dice que no lo reconoce, estando ahora todo pendiente de los tribunales".

El Domingo Savio, en un gesto que honra a su junta directiva, asegura que no se opone a la cesión de los futbolistas solicitados por el club cadista, pero lamenta que antes de recibir la petición, que no firma nadie, ya la conociera por los padres de los jugadores.

En la última parte de la nota de prensa, la entidad modesta carga con dureza contra el presidente del Cádiz. "Lamentamos profundamente la forma de actuar del señor Vizcaíno con la Asociación de Clubes de Fútbol Modesto. Hemos estado 30 años con buena cordialidad y desde que llegó este señor a la presidencia del Cádiz, todo han sido problemas y sinsabores, por lo que deseamos que la cordialidad vuelva por buenos cauces".

La AGCFM está compuesta por 22 clubes y 73 equipos, y el año pasado firmó con Vizcaíno un convenio de colaboración que desde entonces no cumple el presidente cadista. Es por ello que el caso está en manos de la Justicia.