Desafío en un escenario de lujo

La misión de reinar en Aragón es difícil pero no imposible para un Cádiz que debe afanarse en labores defensivas para contener las acometidas de un rival que de vocación atacante.

Los de Cervera se muestran fiables como foráneos y además hoy pretenden igualar las siete jornadas sin perder que encadenaron en la primera vuelta entre el noveno y el 15º episodio, cuando cosecharon cuatro igualadas (ante Girona, Tenerife, UCAM y Levante) y tres triunfos (contra Lugo, Huesca y Alcorcón) que supusieron el primer impulso para escalar en la clasificación. El segundo arreón lo dieron poco después con un póquer de victorias seguidas que empezó precisamente con aquel holgado éxito por 3-0 frente al Zaragoza que entonces dirigía Raúl Agné. El técnico ex cadista era en ese momento en segundo inquilino del banquillo de la temporada tras sustituir a Luis Milla, pero el de Mequinenza tampoco enderezó el rumbo de un equipo que bajo su mando sumó 22 puntos (de 57 disputados) en 19 partidos hasta que fue relevado por César Láinez. Agné lo dejó en la 15º plaza, la misma en la que la había cogido. Y el nuevo técnico trata de que el cuadro maño termine el curso lo más arriba posible.

Los gaditanos no pasaron de las tablas en el Ramón de Carranza frente al cuadro tarraconense y evidenciaron su bloqueo en el Ramón de Carranza, donde llevan dos meses sin ganar, el mismo tiempo que acumulan sin perder como visitante. El atasco que sufren como local lo compensan con sus buenas prestaciones a domicilio. El Cádiz ha marcado al menos un gol en siete de sus ocho salidas en la segunda vuelta y su última derrota lejos de casa se remonta al pasado 4 de marzo, cuando cayó (2-1) en el terreno del Real Oviedo antes de protagonizar dos victorias (ante Girona y Alcorcón) y un par de empates (contra UCAM Murcia y Huesca).

La línea trasera se completará con Sankaré y Luis Ruiz, además de Alberto Cifuentes como inquilino de la portería una jornada más. Otra incógnita es si el técnico mantiene el bloque por el que ha apostado en las tres citas anteriores desde el centro del campo hacia adelante o realiza alguna modificación. Si no practica cambios, Jon Ander Garrido y José Mari -zaragocista en las campañas 2012/13, en Primera, y 2013/14, en Segunda A- se ocuparán un día más de ejercer de motor en la medular, flanqueados en las bandas por Salvi o Nico Hidalgo a la derecha y Álvaro García en el costado izquierdo. Ager Aketxe aparece como candidato para desenvolverse en tres cuartos y sacar a balón parado, con alguna opción para Abdullah, y Alfredo Ortuño es inamovible en punta. El artillero murciano vuelve a la que fue su casa en la primera parte de la pasada temporada.

El Cádiz se presenta en la capital de Aragón con novedades en la defensa una vez que el entrenador recupera a Javier Carpio y a Aridane, ausentes por sanción en el choque contra el Nástic de Tarragona. Los dos apuntan en principio al once aunque la duda es si el técnico dará entrada al lateral derecho, que esta semana se ha ejercitado con normalidad una vez que superó unas molestias físicas. Si no participa el salmantino, seguiría en ese puesto Iván Malón.

La realidad es que el conjunto maño, en el puesto 14º con cuatro puntos de margen sobre la zona de descenso y 12 por debajo de los amarillos, necesita quedarse con la victoria para evitar complicaciones, confirmar cuanto antes su continuidad en la categoría de plata y de paso aplacar los ánimos de una afición nada contenta con su equipo. El Cádiz, con la habitual mezcla de humildad y ambición, aspira a agarrar tres puntos de oro que serían casi definitivos para acceder a la fase de ascenso. Un triunfo lo dejaría muy cerca, un empate no estaría mal del todo y una derrota podría complicar el camino en función de los marcadores que obtengan este fin de semana sus adversarios directos.

El equipo amarillo comparece en un estadio de Primera para citarse con un rival cuyo recorrido en los tiempos más recientes, incluido el de la actual temporada, no se corresponde con su prolija historia. Quién iba a pensar en el arranque de la campaña que cuando se enfrentaran en la recta final del torneo el poderoso, con trofeos de enjundia en sus vitrinas, todavía no habría amarrado la salvación y el modesto recién ascendido estaría metido en plena batalla por una de las plazas del play-off. Como si hubiesen intercambiado los papeles.

El regreso del medio Edu Bedia, novedad en el conjunto aragonés

El Zaragoza encara el encuentro contra el Cádiz con una ausencia de peso y el regreso de un futbolista que desempeña un papel importante en las últimas semanas. Por un lado, Cani causa baja por sanción tras ser expulsado en el encuentro contra el Reus. Potro otro, Edu Bedia, que no pudo jugar la pasada jornada por acumulación de amonestaciones, vuelve en principio al once inicial como uno de los pilares en el esquema de César Láinez. Las alarmas que se habían apagado con la llegada del nuevo técnico podrían activarse otra vez empujado por la proximidad con la zona de descenso. Con Láinez en el banquillo, el equipo aragonés se había mantenido invicto en el estadio de La Romareda y a domicilio, pero sus dos derrotas consecutivas acaban de manera abrupta con un corto periodo de tranquilidad y ahora está obligado a apretar en busca de la permanencia.