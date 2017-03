Derrotas con tres rivales directos en la segunda vuelta

¿quién dijo que iba a ser fácil? El Cádiz continúa instalado en la zona vip de la clasificación con esa tercera posición que se resiste a abandonar pese al persistente empuje de sus perseguidores más inmediatos que no dejan de apretar en busca del mismo objetivo que el conjunto amarillo, que aguanta con un punto de renta sobre Tenerife -cuarto- y Real Oviedo -quinto- y tres sobre el Getafe, sexto. Más preocupante es el acecho del séptimo, el Huesca, a cuatro de los gaditanos como primer adversario en la cola para entrar en la sala noble. El Real Valladolid, octavo, queda a una distancia más retrasada de ocho puntos.

La escuadra entrenada por Álvaro Cervera, pese a la derrota y a la sensación negativo que ofreció el pasado domingo, se mantiene muy viva en la pelea por hacer realidad un reto ambicioso que no estaba en el guión antes del comienzo de la temporada, aunque la dificultad es máxima dado el elevado potencial de otros equipos con mayor presupuesto. De hecho, en la segunda vuelta ha perdido los partidos contra los otros tres equipos que también ocupan plazas de play-off. Cayó en el campo del Getafe -sexto- por un ajustado 3-2 arrastrado por injustas decisiones del árbitro que favorecieron al cuadro madrileño. No mereció perder, debió llevarse un empate, pero se chocó con la dura realidad de la competición y el poderoso se quedó con los tres puntos gracias a la colaboración del colegiado, que señaló un penalti discutible contra el Cádiz en el tiempo de prolongación y antes había anulado un gol a Ortuño por supuesto fuera de juego que no lo fue. Los errores de los amarillos también cometieron errores.

Del Carlos Tartiere también regresó de vacío el Cádiz al perder por 2-1 después de ir por delante en el marcador -con gol de Salvi- y dominar al Oviedo durante buena parte de la primera mitad hasta que el conjunto carbayón igualó antes del descanso y culminó la remontada en la reanudación, con los gaditanos ya desconectados sin capacidad de respuesta.

Y en el duelo más reciente, los de Cervera perdieron 0-1 con todo merecimiento en el Ramón de Carranza frente a un Tenerife superior y con más oficio. De esos tres rivales directos fue el que mostró mejor cara a estas alturas de la temporada, un hueso duro de roer con papeletas para poder luchar por el ascenso.

El balance general de los seis partidos que el Cádiz ha disputado contra sus tres perseguidores más cercanos en la clasificación es de sólo cuatro puntos de los 18 fruto de la holgada victoria (3-0) contra el Getafe el empate a uno cosechado en Tenerife en el alargue. Un triunfo, una igualada y cuatro derrotas al añadir la sufrida en casa (0-2) ante los asturianos en la primera vuelta.

El saldo poco favorable en los duelos directos provoca el inconveniente añadido de que el Cádiz pierde el goal average particular tanto contra el Tenerife como frente al Oviedo, un elemento que puede llegar a ser fundamental a final de curso en caso de empate a puntos en la clasificación. Sí se lo tiene ganado al Getafe, al que además es al que saca más puntos de ventaja en ese selecto grupo que a día de hoy ocupan plazas de promoción. Todo está por decidir en el tramo decisivo de la temporada salvo la permanencia del Cádiz, que ya está amarrada.