Derecho a fallar

El empate obtenido en casa por el Cádiz en el partido contra el Nástic de Tarragona dejó un mal sabor de boca por las claras oportunidades que echó a perder el conjunto amarillo en una tarde aciaga en el remate difícil de repetir. Con un pelín más de puntería los tres puntos se hubiesen quedado en el Ramón de Carranza. El fútbol no deja de ser un juego que incluye el apartado del desacierto, del que nadie se libra tarde o temprano y el domingo le tocó equivocarse a la escuadra gaditana.

El error más doloroso en el choque contra el cuadro catalán fue el máximo castigo desperdiciado por Alfredo Ortuño a falta de poco más de un cuarto de hora para el final del encuentro. Hubiese sido el gol de la victoria frente a un rival que se había quedado con un jugador menos -expulsión de Mossa-, pero no era el día del yeclano, como tampoco lo era de sus compañeros delante de la portería.

El delantero se dispuso a lanzar el segundo penalti señalado a favor de los gaditanos en toda la temporada después de haber transformado el primero ocho meses antes en la segunda jornada de Liga, en el duelo contra el Mallorca, resuelto con empate a uno. Tras un par de minutos de pérdida de tiempo -el colegiado alicantino Saúl Ais Reig indicó la infracción en el 71 y no se ejecutó hasta el 73-, el murciano colocó el balón en el punto fatídico, cogió carrerilla, salió escopetado hacia el esférico con aparente seguridad, lo golpeó con el alma y... se marchó alto. Quién sabe si el cuero tropezó con algún pájaro en su trayecto hacia el cielo de Cádiz.

Acostumbrado a marcar goles en la que quizás pueda ser la mejor campaña de su carrera, Ortuño demostró que es humano como el resto de los mortales. La máquina de hacer de goles también sufre algún desajuste de vez en cuando. Hasta las estrellas de la galaxia del balompié desenfocan el punto de mira alguna vez. ¿Quién no ha visto desperdiciar más de un penalti a Messi o a Cristiano Ronaldo?

Nada más mandar la pelota al Fondo Norte, el atacante se tapó la cara con su camiseta en un gesto de lamento. Era consciente de que en ese zurdazo que resultó fallido estaba un triunfo que se escapó en la misma dirección que ese balón que fue a ninguna parte. En ese momento quería ser engullido por la tierra. Pero es tanto lo que Ortuño le ha dado al Cádiz que no cabe ningún reproche a un jugador comprometido con el escudo, que no se arruga cuando tiene que tomar la responsabilidad. Falló desde los 11 metros, se fueron dos puntos, pero ¿cuántos se ha embolsado el equipo amarillo gracias a las dianas de delantero?

Los goles del futbolista cedido por la Unión Deportiva Las Palmas le han convertido en el abanderado de un Cádiz habituado a vivir en los puestos altos de la clasificación, de los ya no se quiere bajar. Lleva 17 chícharos y no pocos fueron decisivos para sumar puntos, como el que firmó en la jornada inaugural ante el Almería en el empate a uno a domicilio. Fue su carta de presentación y ya no paró. Marcó también en la igualada ante el Mallorca, hizo un doblete en el 3-0 contra el Getafe -el primer triunfo tras el regreso a Segunda A-, aportó el tanto de la victoria contra el Huesca, protagonizó otro par ante el Alcorcón y el Córdoba, acertó en el del triunfo frente al Mirandés, perforó la portería en Montilivi ante el Girona y apareció en la última jugada del partido para arañar un valiosísimo punto en Huesca. Sus goles se traducen en puntos. Es cierto que ha bajado su producción en una segunda vuelta en la que suma cuatro dianas, la mitad de las ocho que acreditaba a la misma altura de la primera vuelta. Los arietes viven de las rachas y Ortuño nunca para de intentarlo. Volverá a marcar en cualquier momento.