"Debemos ganar un partido"

álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, estaba contrariado con el empate y aseguraba que "con el viento a favor y en contra siempre ha estado el partido de nuestro lado, más cerca de ganarlo que de empatarlo". El preparador añadía que "me ha gustado el equipo mucho más que en las últimas ocasiones y con el viento a favor ellos apenas han aparecido". Eran las primeras valoraciones del preparador cadista, que estaba contrariado por el empate pero para nada molesto con la imagen de sus pupilos.

Sin embargo, su mensaje optimista no ocultaba una realidad después de tantas igualadas en las últimas jornadas. "Necesitamos ganar un partido para ver las cosas más claras. No somos un equipo para jugar así y hoy (ayer para el lector) era un buen día para ganar. Hemos estado cerca de la portería contraria y no he visto errores en mi equipo".

Cervera se lamentaba del nuevo empate apuntando que "el fútbol tiene estas cosas porque en una jugada desafortunada te empatan". "Hay que seguir trabajando. Yo no he visto errores porque me ha gustado el partido del Cádiz".

Cuando se le cuestionó por la elección del toque preciosista de sus jugadores en determinadas acciones en las que otras veces el equipo se muestra más efectivo, señaló que "algún jugador sí lo ha hecho, pero el equipo no porque no es una seña de identidad nuestra". "Hay jugadores que les gusta sacar lo que llevan dentro; mientras no perjudiquen no pasa nada".

Recalcó Cervera que su estado de ánimo no era malo. "No estoy enfadado porque merecimos haber ganado. Con la cosa controlada y en una jugada desgraciada llegó el empate".

Para acabar, salió a relucir si el estado físico de Ortuño y Álvaro García es el adecuado y si necesitan descanso. "Hacen su trabajo y no me planteo darles descanso. No me planteo cambiar a un jugador por el partido que ha salido", sentenciaba el entrenador cadista.