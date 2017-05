"Debemos cuidar a los clubes modestos más que nadie"

El conflicto con la Asociación Gaditana de Clubes de Fútbol Modesto (AGCFM) ha sido el último que ha 'explotado' en el seno del Cádiz con la queja formal de uno de las entidades de esta asociación, el ADJ Domingo Savio, al no entender que el club cadista le pida jugadores si no está cumpliendo el convenio. Un asunto que también preocupa a Quique Pina por lo que supone no tener en la misma corriente a una masa social como la de los clubes base de la ciudad.

El consejero delegado cadista explicaba ayer su punto de vista en el contencioso, ya en manos de la Justicia, con los clubes modestos de la Cádiz. "Desde que llegué tomando responsabilidades en el día a día nos hemos ido encontrado situaciones que hemos respetado, dejando lo que se había hecho antes. Cuando veo que existe una queja formal de los clubes modestos -expuesta en una nota de prensa por parte del Domingo Savio-, mi opinión es que hay que sentarse a hablar, recurrir al diálogo y buscar lo mejor para que sea positivo para ellos y para nosotros. No sólo se debe mirar por el Cádiz en este asunto", refrendaba antes de hacer hincapié en su máxima "de recurrir al diálogo para no llegar a estos problemas". "Estos asunto, como otros, lo abordaremos para tener buena relación con todo el mundo".

Pina tiene en mente ponerse manos a la obra en este conflicto. "Si hay alguna situación anterior de mala interpretación, yo no estaba. Hay que empezar de cero y todos los clubes que se encargan de formar jugadores que quieren jugar en el Cádiz tienen que estar a nuestro lado. Nosotros debemos cuidar eso más que nadie".

El consejero delegado tiene intención de estudiar el convenio existente con la Asociación de Clubes Modestos, así como de hablar con el presidente de esa entidad, Enrique Rodrigo, y con dirigentes del Domingo Savio al ser el club que ha mostrado su malestar con lo que está sucediendo. "Hay que ver todo tranquilo; lo que se pide a cambio y lo que hay pactado. Creo que al final, si todos estamos por la labor, esos chavales podrán seguir viendo su futuro en el Cádiz. Y que el trabajo de los directivos y entrenadores de esos clubes, y el deseo de los jugadores y sus familiares sea el Cádiz. De esta forma llevaremos todo a buen puerto", apostillaba.

Precisamente en relación a la cantera, salió a relucir el nombre de Juan Carlos Quirós, un cadete del Balón que acaba de hacer oficial su marcha al Villarreal. "El problema es que los grandes te pueden quitar jugadores sin nada. Los clubes grandes no están obligados a avisar. Así lo permite la ley. Hay que procurar que los jugadores quieran quedarse. Pero el tema del Villarreal es como consecuencia de un contrato que existía de antes, por el cual por un dinero prestado este club tiene una serie de derechos. A pesar de esto, el problema de cantera va a existir. La única solución pasa por el convencimiento de los padres y de los jugadores de querer quedarse en un equipo como el Cádiz; es lo que debemos conseguir", concluía Pina.