David Barral, principal novedad en una convocatoria de 20 jugadores

David Barral no entra en los últimos tiempos en los planes del entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera. Lademostración más cercana fue su ausencia en Tarragona, hasta donde sí se desplazaron los otros tres delanteros. El delantero forma parte de la primera convocatoria de 20 jugadores para afrontar el partido contra el Real Oviedo. El ariete figura en la confección inicial realizada ayer por el preparador cadista una vez finalizado el último entrenamiento antes del encuentro, aunque deberá realizar dos descartes porque sólo caben 18 jugadores en el acta.

Los hombres elegidos en principio por Cervera son los porteros Alberto Cifuentes, y Rubén Yáñez; los defensas Javier Carpio, Servando Sánchez, Mikel Villanueva, Ivan Kecojevic y Lucas Bijker; los centrocampistas Jon Ander Garrido, Fausto Tienza, Álex Fernández, Rafidine Abdullah y Eugeni Valderrama; los extremos Salvi Sánchez, Nico Hidalgo, Aitor Garcíay Álvaro García; el mediapunta Alberto Perea, y los delanteros José Ángel Carrillo, David Barral y Jona Mejía.

El míster ha citado a los cinco medios. . Es la única posición en la que todos están convocados. Brian y Dani Romera son bajas por lesión, mientras que Rober Correa, Marcos Mauro y Moha Traoré no entraron en la primera lista por razones técnicas. Cobn la llegada de los refuerzos de invierno y una vez que la enfermería esta casi vacía, Cervera tiene más complicada la elección. Un bendito dolor de cabeza que quiere todo entrenador.

Cervera preguntado ayer por David Barral y respondió que el delantero "siempre tiene opciones de jugar y yo luego considero sí lo hace o no. No sé explicar bien el tema de David y si lo intento me puedo meter en un charco que no quiero meterme", avisó antes de ofrecer una explicación: "Ahora somos el Cádiz, que tiene unas connotaciones muy definidas, e intentamos, sin quitarle a nadie su forma de ser, meterlos en esa forma de juego. Creo que es el delantero que más veces ha sido titular esta temporada". Cervera añadió al respecto que el Cádiz "juega de una manera, ya llegará la manera de cambiar que todavía no ha llegado ni creo que llegue en mucho tiempo".