Daniel 'el ambicioso'

Dani Romera vive una temporada que no conocía desde que es mayor de edad. Desde los 18 años el delantero almeriense siempre ha jugado con mucha frecuencia en los que equipos en los que ha estado. Esa tendencia ha cambiado en el presente curso liguero porque su protagonismo se ha visto reducido por decisiones del técnico y por problemas físicos. Precisamente una lesión en enero le ha tenido dos meses apartado del equipo, teniendo ahora que volver a ganarse la confianza de Cervera.

"Cuando mejor estaba en enero y el míster confiando en mí, tuve la lesión en el isquio y he estado dos meses parando", se lamentaba ayer en la sala de prensa de El Rosal, al acabar el entrenamiento. "Me encuentro bien y con confianza, y espero poder ayudar mucho al equipo. Me estoy tratando, cuidando, porque es difícil coger el ritmo de los compañeros. Espero disfrutar de minutos poco a poco y ayudar".

La del delantero de La Cañada es una situación fea cuando dejó el Barcelona B con el deseo de triunfar en el Cádiz. En lo personal no van las cosas positivas pero el grupo, la plantilla, aspira al ascenso. "Ahora nos estamos jugando mucho y todo el mundo lo sabe. Tenemos una nueva oportunidad este sábado en Reus y así seguir adelante pensando partido a partido. Sabemos que vamos a enfrentarnos a equipos difíciles, pero podemos volver a tener una racha buena como la que tuvimos antes de que acabara el año. Si no nos metemos en play-off, pienso que sería una desilusión. Si pudiéramos subir directos sería un pelotazo. Creo que queda mucha liga y es mejor pensar en cada jornada", apuntaba Romera sobre las opciones de su equipo.

El atacante sabe que a esta altura de competición está claro el estilo de cada uno y las carencias que pueden existir en el aspecto físico por el elevado número de jornadas. "La primera vuelta era un poco más fácil, si bien ahora hay más intensidad y más concentración", añadiendo que "nos falta un poco de suerte, porque los partidos contra Lorca y Almería los podríamos haber ganado y estaríamos líderes".

Dani Romera exteriorizaba que las ganas de hacer algo grande están muy presentes en la plantilla. "Nosotros estamos ilusionados porque cumplimos el objetivo. Ahora se tiene que notar en el campo que queremos estar arriba pero creo que tenemos un equipo para luchar por el ascenso".

En la parte final de su intervención, el delantero del conjunto amarillo se centró en el adversario del sábado, el Reus. "Es un gran equipo, juega bien y le meten muy pocos goles. Será un partido difícil. En ese sentido, iremos a estar juntos y concienciados en que hay que sacar los puntos. Debemos ir a por todas". Todo ello sin perder el sello de Cervera. "Tenemos que jugar así, es nuestro estilo porque vamos a defender e ir a la contra. El delantero está un poco solo arriba, por eso intentaremos jugar por las bandas, si bien el mediapunta también tiene que llegar", destacando que "el Cádiz está arriba y eso quiere decir que el estilo le ha funcionado".

