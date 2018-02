Dani Romera no se fía del vicecolista

El delantero almeriense Dani Romera fue el jugador encargado de pasar ayer por la mañana por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, una vez finiquitada la sesión de entrenamiento protagonizada por los pupilos de Álvaro Cervera. El punta efectuó un análisis personal de lo que llevamos cumplimentado de año 2018: "Tuve la mala suerte de la lesión después de jugar los dos primeros partidos del año, pero recaí ante el Nástic. Ahora confío en no volver a tener lesiones y poder aportar al equipo".

Se convirtió en un jugador de peso durante el mes de diciembre, algo que confía en reeditar una vez confirmada su recuperación: "Fueron cuatro goles muy importantes en una racha más que positiva del equipo. Espero que el entrenador vuelva a confiar en mí para aportar mi grano de arena contra el Lorca y conseguir los tres puntos, con los que llegaríamos ya a los 50".

Hemos metido mucho trabajo y eso me hace pensar que vamos a llegar volando al final de la campaña"

Pese a desempeñar su labor en el vértice superior, el gol no es una obsesión personal: "Mientras que el equipo marque goles, da igual quién sea el que los haga. Lo auténticamente importante es seguir unidos y recuperar la dinámica de la victoria".

No ve exceso de confianza de cara al enfrentamiento en el Ramón de Carranza contra el vicecolista: "Cuidado con el Lorca, que vendrá a darlo todo aquí. Cada partido es una final para nosotros y también para ellos. Se tiene que notar que poseemos ganas de ganar. Ellos querrán puntuar pero nosotros tenemos que sacar nuestras armas".

El ariete reconoce que la escuadra amarilla tiene un estilo de juego más que definido: "Formamos un equipo que actúa compacto y unido, sobre todo defensivamente para luego salir por banda y meter alguna de las que tengamos. Está claro que debemos intentar aprovechar las ocasiones que creemos. El entrenador siempre nos exige que luchemos, que lo demos todo sobre el campo. Esa es la identidad de este Cádiz, pelear más que el adversario".

Aunque parece sumarse a la moda simeonesca del partido a partido, no le hace ascos a mirar en cierta manera hacia más adelante: "Lo primero que debemos hacer es pensar en el partido del próximo sábado frente al Lorca porque no será nada fácil sumar los tres puntos ya que el rival los necesita muchísimo. Si conseguimos la victoria, ya veremos luego. Lo que está claro es que durante estos meses hemos metido mucho trabajo y eso me hace pensar que vamos a llegar volando a la recta final de la temporada. Todos los jugadores estamos yendo a tope en las sesiones de entrenamiento porque esa es la forma de al menos figurar en las convocatorias".

Volando a Primera División.