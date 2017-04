Destino complicado

El viaje desde el rincón sureño hasta el centro de España resulta cómodo por las múltiples posibilidades que ofrece el transporte. Es fácil arribar con rapidez a una Comunidad de Madrid en la que, sin embargo, el Cádiz no ha llegado a sentirse nada cómodo esta temporada. Todo lo contrario. Ha sufrido. Allí es donde ha cosechado dos de las derrotas más dolorosas. Una merecida y la otra toda del todo injusta. Cosas del fútbol. Las dos con un denominador común. Tanto en Vallecas como en Getafe recibió tres goles, un hecho inusual en un equipo que si por algo se caracteriza es por su solidez.

Cero puntos en Madrid en un balance no definitivo que, por tanto, es mejorable. El conjunto amarillo vuelve ahora por tercera vez al punto céntrico del país pero en esta ocasión con el firme propósito de cambiar la historia y capturar tres puntos importantes en su constante batalla por el acceso a la fase de ascenso. Para aumentar sus opciones debe imponerse en Alcorcón, club del municipio del sur de Madrid que está metido en la zona de descenso y al que también le urge la victoria por un motivo bien distinto.

Atrás quedan dos envites que sirvieron de lección por distintos motivos. El primero se remonta siete meses atrás, el primer fin de semana de octubre de 2016, cuando un Cádiz todavía enfrascado en el proceso de adaptación tras su esperado regreso a la categoría de plata compareció en Vallecas, en la octava jornada de LaLiga 1|2|3, para medir su temperatura frente a un Rayo que entonces figuraba entre los candidatos al ascenso a Primera División dada su condición de recién descendido y el reconocido potencial de su plantilla. Se cumplió la lógica y el equipo amarillo perdió. Ganó el favorito, que además ejercía de local. Peor que aquella derrota fue su contundencia, un inapelable 3-0 -pudo ser peor porque los locales desperdiciaron un penalti-, y la pobre imagen que ofrecieron los visitantes en el que con diferencia fue su peor partido de la temporada. Ni en las jornadas anteriores ni después jugó tan mal un equipo que entonces ofrecía preocupantes síntomas de inconsistencia, con un motor que no terminaba de arrancar y jugadores aún en fase de integración. Vallecas fue el escenario del estreno oficial de José Mari -participó en la segunda parte-, que había completado su preparación y ya no se movió del once en las siguientes citas salvo contingencia de índole física. Aquel día hubo un centro del campo que ya no se volvió a repetir, compuesto por Sergio Mantecón, Eddy Silvestre y Rafidine Abdullah. Tampoco jugó Álvaro García, uno de los baluarte del cuadro amarillo. Fue el último encuentro de Liga Mantecón como futbolista del Cádiz -pocos días después disputó el choque copero contra el Córdoba-.

El varapalo sufrido en Vallecas, unido a la derrota (0-2) en casa ante el Real Oviedo, adentró al equipo en la peor dinámica del curso hasta que se produjo un radical cambio de rumbo que impulsó al Cádiz desde la zona de descenso hasta la actual privilegiada de play-off.

Cuando los de Cervera ya se desenvolvían con soltura en las alturas, hechos a la categoría, visitaron el Coliseum Alfonso Pérez para citarse con el Getafe en un duelo entre rivales directos. De nuevo recibió tres tantos un equipo amarillo que esta vez sí plantó cara a uno de los gallitos de la categoría. Le faltó firmeza en defensa pero estuvo acertado en ataque. Los gaditanos llegaron al final con un empate a dos que sabía a gloria, pero un penalti dudoso en el tiempo de prolongación, en la última jugada del partido, propició la victoria de los getafenses a última hora poco después de que el colegiado anulara un gol legal a Ortuño que en ese momento hubiese supuesto el 2-3, que en el suspiro final se transformó en un 3-2 injusto.

En Vallecas apreció el Cádiz la necesidad de ser un equipo mucho más compacto para no verse envuelto en problemas. De las derrotas se aprenden. En Getafe notó una vez más que cualquier error, por mínimo que parezca, se paga caro y que los árbitros no puede esperar nada. Y en Alcorcón, la prioridad es ganar, si es posible con la portería a cero.