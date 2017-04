El deseado, en casa

El interés cadista nace de su rendimiento y el hecho de que cumpla contrato el 30 de junio, por lo que desde el pasado 1 de enero puede negociar con otro club. Por Joselu aprietan varios equipos, siendo uno de ellos el Málaga, cuyo director deportivo, Francesc Arnau, ya dijo a primero de año que pondría toda la carne en el asador para hacerse con el ariete onubense. Joselu está muy feliz en Lugo, aunque no esconde su deseo de dar el salto a la elite y por eso no ha renovado con el conjunto gallego.

Pendiente de Abdullah, a falta de un entreno

Puede ser el secreto mejor guardado esta semana. Abdullah, sí; Abdullah, no. A Álvaro Cervera le queda una sesión de entrenamiento para ver en qué estado se encuentra uno de los centrocampistas fijo en su esquema. El ex del Lorient llegó lesionado la semana pasada después de afrontar su doble compromiso internacional y no pudo jugar frente al UCAM. El martes no pudo entrenar, aunque el miércoles y ayer sí se dejó ver por el terreno de juego. El entrenador tendrá que tomar una decisión ante un partido de tanta importancia. En caso de que no llegue y con Garrido también lesionado, repetiría con José Mari y Eddy.