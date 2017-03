Desafío total

El Cádiz encara con la autoestima por las nubes el próximo encuentro del campeonato de Liga, que se presenta como el mayor desafío de la temporada a la espera de las emociones fuertes que aún estar por llegar en los meses venideros si nada cambia. La visita al terreno del Girona (domingo, día 19, a partir de las seis de a tarde) supone todo un reto para un equipo amarillo que ha demostrado que es capaz de competir con cualquier rival pero ahora tendrá enfrente al conjunto más en forma de la categoría de plata que va directo a Primera División a una velocidad imparable.

El Girona aventaja en 11 puntos al Cádiz, un espacioso trecho a priori insalvable en condiciones normales. Pocos son los que le tosen al equipo rojiblanco, que comparece en su campo después de vencer en Reus y con un racha abierta de cuatro jornadas consecutivas con victoria. Ha ganado nueve de los 11 compromisos más recientes y encadena seis partidos sin probar el amargo sabor de la derrota. Menuda prueba de fuego para el conjunto amarillo. Un examen de envergadura para un Cádiz dispuesto a plantar cara.

El atractivo combate que se avecina entre el segundo y el tercero -sin duda la cita más llamativa de la 30ª jornada- se dirime con el claro cartel de favorito que lleva colgado por méritos propios el conjunto catalán, no sólo por su mejor posicionamiento en la tabla y su considerable diferencia puntos, también por su encomiable trayectoria que recorre como local durante toda la campaña que le hace ser un rival casi inabordable cuando juega arropado por una afición que desempeña un rol importante en su papel de jugador número 12.

El Girona es uno de los tres equipos de LaLiga 1|2|3 que aún no ha perdido en casa junto al Levante y al Tenerife -el Cádiz empató como visitante ante esos dos adversarios-. Se ha quedado con 37 puntos de los 45 -un 82 por ciento- que ha disputado en su estadio en 15 partidos -sólo han volado ocho-, uno menos que el intratable conjunto levantino, que ha sumado 38 de 42.

Los números que acredita de la escuadra entrenada por Pablo Machín son imponentes. Ha ganado los últimos ocho encuentros desarrollados en su campo. El más reciente fue el repaso que le dio al Getafe -sexto clasificado-, al que arrasó por un incontestable 5-1 en una muestra diáfana de su potencial. Antes se había impuesto al Mallorca (1-0), Real Valladolid (2-1), Sevilla Atlético (2-0), Córdoba (2-0), Nástic de Tarragona (4-2), Levante (2-1) y Lugo (3-1). Hace más de cuatro meses que no deja escapar puntos de su feudo. Hay que remontarse hasta el 5 de noviembre de 2016, cuando empató (1-1) ante el Tenerife. Fue la primera de sus cuatro igualadas en su condición de local. De Montilivi también salieron vivos, en los albores de la competición Real Oviedo (0-0), Mirandés (1-1) y Almería (3-3). Ninguno más. Otros equipos que perdieron allí fueron Numancia (3-0), Reus (1-0) y Elche (3-1).

Las cifras que acredita el rival son de aúpa, aunque el Cádiz acude sin presión, con piel de cordero. Con ambición pero sin otra exigencia que no sea la de competir. Y si además consigue un resultado que le haga sonreír, mejor que mejor. El equipo amarillo afronta en Girona un reto parecido al de la pasada temporada en Segunda División B, cuando en la 27ª jornada visitó a un Real Murcia que había convertido en un fortín la Nueva Condomina. El conjunto pimentonero no había perdido en sus 13 partidos que hasta entonces había jugado en casa. Marchaba líder con 11 puntos más que los gaditanos -la misma distancia que ahora con los catalanes-, que ocupaban el cuarto puesto. El equipo entonces entrenado por Claudio Barragán apuntaba a ser una nueva víctima del Real Murcia pero dio la campanada al vencer 1-2 cuando pocos daban un céntimo por el triunfo. En aquel momento fue un auténtico golpe de autoridad de un Cádiz que, pese a la victoria, no pudo enjugar esa diferencia de 11 puntos. Demasiados para dar caza a un equipo, en el caso actual del Girona, que debería sufrir un hundimiento en la recta final de curso coincidente con un sprint impoluto del Cádiz para poder optar a la segunda plaza y, por tanto, al ascenso por la vía directa. No esa la batalla -salvo que se ponga a tiro- de los hombres de Álvaro Cervera, sino de la de dar un golpe encima de la mesa y demostrarse a sí mismos de lo que son capaces de hacer. Si el equipo amarillo es el primero en salir de Gerona por la puerta grande, alcanzará los 50 puntos, consolidará la tercera posición y presentará, ya sin rodeos, su candidatura para subir a Primera a través de la promoción. El examen en Montilivi no puede ser más duro a la vez que apasionante. Una oportunidad de oro para decir 'aquí está el Cádiz'. Si los gaditanos pierden será un revés que entra dentro de la lógica. Si ganan, será un pelotazo. Sin empatan, el balance será positivo porque la misión es de lo más complicada.

Unos de los rasgos que caracterizan al Girona es su voracidad goleadora. Sólo dejó de marcar una vez en su campo (ante el cuadro carbayón). Salvo esa excepción, siempre perfora la portería contraria. Es, con diferencia, el equipo más anotador como local con 33 dianas (una media de poco más de dos goles por encuentro), muy por encima de los 26 que lleva el Huesca, el segundo que más acierta en casa. El Girona es el más goleador como anfitrión y también en el global de las 29 jornadas ya tachadas del calendario con un total de 49 dianas. Eso significa que los once jugadores del Cádiz deben andar bien despiertos en las labores defensivas para contener a un rival de marcada vocación ofensiva, que no para de atacar por las bandas y el centro, que suele generar ocasiones.