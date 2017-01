Cuidado con el regreso

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, espera que su equipo empiece el año con "la misma intensidad y alegría" con el que acabó 2016 -tres victorias consecutivas el pasado mes de diciembre ante Real Zaragoza, Córdoba y Sevilla Atlético-. Para ello debe conservar el ritmo después del obligado parón navideño, una tarea nada fácil. El último partido se disputó el 18 de último mes del año anterior, nada menos tres semanas antes de la inminente cita en el campo del Elche.

Y es que, a su entender, de su desempeño de entrenador, "las vacaciones son largas para un equipo de fútbol" y no oculta que "será complicado" comenzar 2017 con idéntica dinámica del cierre del año anterior "porque la racha es muy buena y los rivales apretarán. Será difícil mantenerse en el lugar que estamos ahora", afirmó ayer el preparador cadista en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Elche que ofreció en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

El ambiente que hay en la calle con la buena marcha del Cádiz es eufórico pero el equipo mantiene la cabeza fría. Eso sí, "yo trato que los jugadores disfruten del momento", señalo el técnico antes de apuntar que "el nivel de alegría es bueno y se nota".

Los parones de competición a mitad de temporada no le agradan al míster pese a que comprende que haya un necesario descanso. "No me gustan porque las cosas no las puedes controlar y no sabes qué va a pasar a la vuelta. Se descontrola un poco todo aunque tratamos de controlarlo. El domingo será una jornada de Liga descontrolada, en la que se puede dar algún resultado que no sea el habitual".

Sin citar nombres, pero sí admitió el inquilino del banquillo que algún jugador ha regresado con algo más de peso, aunque restó importancia al hecho. "Es normal que alguno suba de grasa y se pierda masa muscular".

El conjunto amarillo afronta la visita al Elche con el sistema que tantos frutos le ha dado. "La idea es la misma", explicó Cervera a la espera de que lleguen refuerzos a lo largo del mes de enero que permitan emplear otras variantes. "El club trabaja para que tengamos más registros y podamos jugar de otra manera en determinados momentos, pero la idea no cambia en cuanto a entrega, sacrificio y correr más que el rival, con nuestras armas bien definidas".

¿Qué busca la entidad cadista en el mercado de invierno? "No planteamos reforzar el medio centro porque ha gente para ese puesto", dijo Cervera antes de contar que sí hay interés por encontrar un mediapunta que se pueda desenvolver también en las bandas, "que ahora no lo tenemos". Otro objetivo es la contratación de un delantero cuyo rasgo principal sea la velocidad. "Que sea diferente, tipo Álvaro García pero delantero". También está abierta la opción de incorporar un lateral derecho si sale Juanjo.

Los futbolistas que se les ha comunicado la posibilidad de que causen baja en enero siguen como uno más de la plantilla mientras permanezcan en el club. "Mientras entrenen con nosotros contarán siempre. Si juegan más o menos eso ya se verá. Se les dice que lo mejor es que salgan pero ellos tienen la decisión de lo que harán".

El Cádiz acude al Martínez Valero con la máxima ambición en un duelo nada fácil. "El objetivo es que el partido se le haga largo en casa, que no se pongan rápido con ventaja y si se colocan por delante que seamos capaces de reaccionar. Que no haya dueño del partido", comentó Cervera. De las virtudes del Elche destacó que "es un equipo que marca goles, el último partido iba perdiendo 0-2, logró empatar y no ganó porque falló un penalti. Dispone de buenos jugadores, que son peligrosos". El cuadro alicantino tiene la baja de Albácar, el especialista a balón parado. Cervera considera que es una pérdida sensible para el Elche "porque el balón parado es un factor muy importante en el fútbol", aunque avisó de que el adversario "va bien por arriba".

El Cádiz se ha convertido en una de las referencias de LaLiga 1|2|3 gracias a su dinámica positiva. "Tenemos una forma de ganar que puede ser más llamativa y puede que los rivales planteen los partidos de modo distinto cuando jueguen contra nosotros. Pero insisto en la idea y en poder variar el juego".

El once que el míster despliegue sobre el tapete del estadio ilicitano irá en la línea del que alineó en el último partido de 2016 contra el Sevilla Atlético. "Irán por ahí los tiros. Quizás se pueda tocar la banda, la media. Habrá que ver".