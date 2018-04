El capitán sale al rescate del Cádiz en Valladolid (1-1)

El Cádiz estaba con el agua al cuello, a punto de tirar por la borda un nuevo partido, a un paso de complicar aún más su trayecto hacia la fase de ascenso. Tenía el partido perdido en Valladolid, sin recursos en ataque, hasta que irrumpió la cabeza salvadora de Servando en el minuto 92 para establecer una agónica igualada que sabe a oro pese a que la victoria era necesaria a estas alturas de la Liga. Los amarillos se atascaron por enésima vez arriba hasta que llegó ese tanto del capitán cuando ya poco lo esperaban. Pero este equipo nunca se rinde y, pese a sus limitaciones, se rearma cuando peor lo tiene. El valor del empate es que el Cádiz mantiene los cuatro puntos de renta sobre un rival directo, al que además gana el goal average particular, y asegura su continuidad una semana más en la zona noble a espera de conocer el puesto exacto. Eso sí, se expone a que otros conjuntos se acerquen en la tabla.

Para afrontar un duelo decisivo Álvaro Cervera rescató el modelo del trivote que había desechado en las citas más recientes. El técnico pretendía atenazar a un adversario con calidad en la zona de creación y juntó a Garrido, Álex Fernández y Abdullah. Fue David Barral quien se hizo cargo de inicio de la banda izquierda que había dejado hérfana el lesionado Álvaro García.

Un solo minuto tardó el cuadro pucelano en lanzar a puerta en una acción de Toni Martínez que no pasó a mayores ante un Alberto Cifuentes bien colocado. Los locales sorprendieron con una salida en tromba que pilló adormilados a los visitantes. No sólo se hicieron con el cuero sino que además llegaron al área con frecuencia hasta el extremo de generar dudas en un Cádiz más inseguro de lo habitual, incómodo sobre el césped. De nuevo avisó Toni Martínez con un remate en boca de gol que llegó flojo a Cifuentes tras ser estorbado por los dos centrales.

La sobremesa no empezó nada bien para los amarillos, atenazados en todas las líneas, sin encontrar espacios en ataque, sin enlazar más de dos pases seguidos, sin la movilidad suficiente para hacer sufrir a un adversario más entonado en todas las facetas.

Desde el amanecer del partido quedó claro que se iba a hacer muy largo, con todas las papeletas para romperse en la segunda parte dada la intensidad empleada por los dos bandos. En el caso de los blanquivioletas, afanados en no dejar espacios y en acorralar a los amarillos; y éstos, abocados a dedicarse en exclusiva a labores de destrucción ante su escaso trato con la pelota.

Veinte minutos tuvieron que pasar para que los de Cervera se decidieran a poner el balón en el área contraria, aunque Carrillo estaba en fuera de juego. El tiempo pasó con los sureños en plena siesta, sin la más mínima sensación de poder hacer daño arriba, sin un solo tiro entre los palos. Lo fio todo a la solidez de su entramado defensivo, que se fue asentando hasta que en el 32 la zaga desbarató un latigazo en boca de gol de Toni Villa. Tras el posterior saque de esquina Toni Martínez cabeceó alto en el primer palo. Pese a los acercamientos, los andaluces crecieron en la retaguardia.

El Cádiz pedía el descanso a gritos y si era con empate a cero, mejor porque sus argumentos no le llegaban ni para fabricar una ocasión. A lo sumo un disparo lejano de Álex Fernández sin consecuencias y un remate de Carrillo sin posibilidad de gol. Difícil aspirar a la victoria comparecer en la otra portería. Los gaditanos se marcharon al intermedio sin haber generado una sola oportunidad salvo un inocente disparo de Abdullah, maniatados arriba pero al menos con el marcador intacto a la espera de una segunda parte en la que debían despertar si querían disponer de verdaderas opciones de pujar por los tres puntos.

Antes del primer minuto de la reanudación tuvo el Cádiz al fin una ocasión muy clara. Barral ganó en el salto a su par a la salida de un córner y con su cabezazo envió el esférico fuera pero muy cerca del arco. Los amarillos arrancaron con una presión asfixiante en busca de un robo cercano al área, aunque no logró su objetivo. El Valladolid extremó las precauciones defensivas porque la prioridad de unos y otros era no recibir un tanto, pero el que lo recibió fue el equipo amarillo en el 58 fruto de una meritoria acción de los castellanos conjugada con la pasividad defensiva. El lateral izquierdo Nacho llegó hasta las inmediaciones de Cifuentes, Salvi no llegó a tiempo para tapar y el pase de la muerte lo aprovechó Toni Martínez para rematar a placer.

El 1-0 lo cambió todo. El Cádiz tenía media hora para evitar la derrota y Cervera dio entrada a Alberto Perea y Dani Romera, con el albaceteño escorado a la izquierda y el almeriense en punta junto a Carrillo. Los amarillos apretaron y Brian obligó a Masip a repeler el balón con un zurdazo que avisó de las intenciones de los visitantes, volcados arriba pero con so conocida esterilidad.

Las sustituciones no surtieron efecto pese a que empujaron los amarillos, que se estrellaron contra el muro pucelano. Un testarazo de Salvi en el 73 murió en las manos de Masip pero el que de verdad pudo marcar fue el local Toni Villa, que cinco minutos después lanzó fuera en una posición inmejorable después de sortear a varios rivales dentro del área.

La última carta de Cervera fue la de Eugeni en la recta final con un Cádiz enredado una vez más en un quiero y no puedo, incapacitado para dar respuesta a una situación complicada, peleado con el gol. El partido estaba perdido pero en el 92 salió al rescate el capitán. Servando, completamente solo dentro del área local, cabeceó al fondo de la portería y puso la igualada. Casi obra la remontada Salvi en el 93 con un disparo que se escapó por poco.