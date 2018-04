Crítico en un momento crítico

El entrenador del Cádiz compareció ayer en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal en una rueda de prensa previa al partido de mañana en Reus que no incendió porque nadie entró al trapo. Para sorpresa de los presentes, en vez de centrarse exclusivamente en lo mucho que se juega el equipo amarillo en la localidad tarraconense y en todos los compromisos que restan hasta que concluya la competición, Álvaro Cervera acaparó un protagonismo que no le correspondía al asegurar que tiene la "sensación" de que el "entorno" no valora lo suficiente lo que se está haciendo.

Eso sí, el técnico se apresuró a matizar sus palabras, o más bien una palabra, al precisar que por entorno no se refería ni a la afición ni al club. ¿A quién entonces? Pues, como tantos otros, mató al mensajero. En su opinión, tan respetable como la de cualquiera, los medios de comunicación, o una parte de los medios de comunicación, "se han aburrido y no valoran el trabajo como antes". "En los últimos dos años han ascendido ocho equipos a Segunda y el único que está arriba somos nosotros. A eso no se le ha dado el valor que tiene y enseguida se ha pensado en el play-off y en el ascenso, y luego se ha pensado en el juego", lamenta.

Pese a que la lógica dicta que tras lograr la meta de la permanencia el Cádiz tendría que sentirse más liberado, el entrenador afirma que esto no es así "por la presión que se ha generado desde fuera". "Evadirse de la euforia es complicado. Siempre te preguntan por lo mismo. Sentimos la exigencia, no por la gente de fútbol, que sabe de qué va esto, me refiero al entorno, pero no a la afición ni al club", insiste.

¿Se siente Cervera poco valorado? "Sí, me siento así", confiesa. Y se explica: "Creo que no se le da la perspectiva real al equipo. Se le engloba como un Cádiz grande de toda la vida, sin mirar de dónde venimos. Ahora mismo somos parecidos a Numancia y Huesca, que están arriba pero llevan muchos más años en Segunda, y también a Sevilla Atlético, Lorca, Reus…".

"No sé si es realista hablar de ascenso directo o fase de ascenso. Ahora mismo podemos pensar en las dos cosas. Pero con un análisis más crítico, de los equipos con los que nos la jugamos, la cosa es más difícil. Me esperaba lo de Sporting, Rayo, Zaragoza… Sé lo que tienen", prosigue antes de resumir su reflexión con la siguiente frase: "Hay mucha diferencia con algunos y menos con otros. También debemos mirar a los que han subido hace poco".

Por enésima vez, el técnico subraya que "nuestro juego no es la posesión, es Alvarito, Salvi, Garrido… La sensación que tengo es que nos hemos contentado con la salvación y que podemos jugar de otra forma. Y no es así". "El otro día, en el empate con el Almería, se jugó a lo que se pudo, como siempre si el rival no te deja. Nos hemos instalado en que jugamos bien o mal por lo que hacemos nosotros y no pensamos en el rival. La primera parte del otro día dijimos que no es buena porque no llegamos a puerta, pero el rival no llegó. Luego tampoco llegó y nosotros sí. Pero mirar siempre hacia delante a nosotros nos cuesta mucho", indica.

Preguntado por la aportación de los refuerzos llegados en enero, Cervera admite que "no se ha conseguido el objetivo del mercado de invierno. Son chavales estupendos, pero en el campo no están saliendo las cosas como deseábamos". "Los fichajes de invierno son complicados y el Cádiz no es un recién descendido con el doble de presupuesto que otros", concluye.

Como colofón, acaso para relajar un ambiente que en absoluto llegó a tensionarse, el máximo responsable de la plantilla se reconoció optimista respecto a lo que resta de Liga. Incluso fue más allá. "Vamos a ascender, estoy convencido. Otra cosa es con qué juego", bromeó antes de poner números al reto: "Si ganamos cinco partidos, ascenderemos de forma directa; si ganamos tres, disputando el play-off".