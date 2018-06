Crítico con el equipo y con él mismo

El entrenador del Cádiz compareció por última vez esta temporada en rueda de prensa para analizar lo sucedido en el Nuevo Los Cármenes y lo hizo sin morderse la lengua, mostrándose crítico con el equipo y consigo mismo.

"El Cádiz cuando se ha jugado la vida no ha estado, quizás la culpa sea mía por ser el entrenador, pero no se puede jugar un partido así", lamentaba, asegurando que "hay que reflexionar y tomar decisiones". Ni siquiera los percances en forma de lesiones le valían a Álvaro Cervera: "No nos escudemos en eso; hemos tirado una vez a gol y esa es la realidad". Además, al respecto apuntó que "para ser un jugador de fútbol hay que saber jugar todos los partidos. Si no lo puedes hacer tienes que dedicarte hasta donde llegues. Las lesiones son musculares, de tensión, no sé, pero hay que estar preparados para eso".

El técnico confesaba su "decepción" y no ocultaba sentirse contrariado porque "dos equipos que no se jugaban nada nos han sacado. Seguramente no merezcamos estar en play-off, porque hemos tenido oportunidades hasta última hora y no hemos entrado".

La mayor decepción, sin embargo, era por la afición, "por la gente que tenemos en la grada. Lo teníamos todo pero desde el primer minuto se veía que la cuerda la llevaban al otro lado. Me duele perder así".

Por último insistió en un discurso más que repetido: "Somos buenos a otras cosas, y venir aquí a ganarle al Granada a lo que juegan ellos no puede ser. Nosotros cortamos y salimos disparados, ahí somos buenos. Pasó, hay que sacar conclusiones de todo y consecuencias, luego ya decidir lo que tenemos que hacer el año que viene y donde tenemos que estar".