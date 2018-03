Álvaro Cervera no está contento del todo con el triunfo al hablar de algunos aspectos de su equipo que no le han gustado. "El resultado pudo ser de más goles pero creo que el equipo tiene que mejorar de aquí al final. Tenemos que acabar las jugadas y que no nos marquen en todos los partidos".

El técnico del Cádiz ha reconocido que "al equipo le hacía falta una victoria". "Tenemos 51 puntos que nos dan el primer objetivo. Pero cada vez nos cuesta más y creo que así no se puede competir con los mejores. Con los mejores hay que competir de otra manera. Para mí, el equipo ha perdido eso. Creo que debemos volver a lo de antes, ser más insistentes. El partido de hoy si no lo juega Garrido hubiéramos tenido un problema gordo", ha apuntado Cervera al referirse a la labor del vasco en el centro del campo para frenar al Sevilla Atlético.