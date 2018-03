Corregir errores pasados

álvaro Cervera pasó ayer por la sala de prensa de El Rosal para hablar de la próxima jornada, la visita al Rayo Vallecano, un encuentro que el año pasado dejó un mal sabor de boca por el pobre rendimiento del equipo amarillo.

Las sensaciones del entrenador cadista fueron ayer positivas. "El equipo está bien porque ha estado bien durante el año, con sus altibajos, y sabemos que ahora se comprime todo y tenemos que ser capaces de competir con equipos como el Rayo o el Huesca, porque de lo contrario vamos a tener complicado el sueño de acenso", añadiendo sobre el último encuentro disputado que "se vio que un rival tenía un puntito más que otro o se dejó entrever eso, cuando hemos demostrado con nuestras armas que podemos ser capaces".

Cervera regresó al malestar del duelo del pasado lunes, sobre todo por la facilidad que tuvo el Huesca para contragolpear. "No somos un equipo de hacernos muchas contras. El otro día, por lo que fuera, al final eran contras del Huesca y a mí me sacó de quicio. El partido o se empataba o ganaba el Cádiz. No me gustó, la verdad. Lo hemos hablado, ellos lo saben y hay que volver a la dinámica".

La ausencia de Salvi será un revés importante en Vallecas, ya que el jugador sanluqueño no se ha recuperado de los problemas musculares. Perea pinta mejor para llegar y Romera está apto. "Salvi no llega. Perea tiene una pequeña opción si mañana (hoy para el lector) entrena; a lo mejor podría entrar. Romera nos podía ayudar. No le veo jugando mucho tiempo. El otro día quisimos jugar con dos delanteros y al final somos un equipo que se rompe rápido".

Las características del Rayo Vallecano salieron a relucir en la comparecencia del técnico, que destacó muchas virtudes del rival del domingo. "El Rayo a lo mejor deja libertad para que los equipos le ataquen. Con balón tiene mucha identidad, se juegan muchos balones y tiene muchos jugadores que definen", agregando que "defienden más por calidad que por otra cosa". "Somos equipos diferentes a los cuales separan tres puntos. A nosotros que nos metan primero es un problema, porque nos cuesta muchísimo más. El partido del Rayo es diferente; ellos tienen su manera de jugar y es un partido diferente. En el último partido nos metieron tres goles sin despeinarse", dijo en referencia a lo sucedido la campaña pasada. Precisamente recordaba lo sucedido en Madrid apuntando que aquel partido de la temporada pasada donde el equipo madrileño pasó por encima de los cadistas. "Ese y el del Lorca pueden ser los peores recuerdos que tengo como entrenador del Cádiz. El de Vallecas fue un despropósito, era el inicio de algo que no sabíamos por dónde iba a salir. Aquel Rayo era más irregular y este parece más regular, porque juega bien pero más regularmente. Y cuando gana es porque es superior al contrario. El Rayo cuando gana es porque es mejor que tú".

Para acabar, agradece el respaldo que supondrá la presencia de cientos de cadistas en las gradas de Vallecas. "De fiesta, nada", advierte tratando de dar la máxima importancia al duelo. "Es bonito porque te vas a sentir arropado en un encuentro importante".