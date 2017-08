Cordero resta opciones a Aketxe y Ortuño

Con motivo de la presentación de Rubén Yáñez, Juan Carlos Cordero repasó la actualidad deportiva del equipo y fue inevitable que salieran los nombres de Aketxe y Ortuño, ante la posibilidad de que alguno de ellos o los dos volvieran a enfundarse la elástica amarilla. La realidad es que a día de hoy existen pocas opciones con ambos futbolistas.

El director deportivo parte de la premisa de que "la mayoría de las opciones prioritarias han terminado por venir" y ante los nombres de Aketxe y Ortuño argumentaba que "hemos estado hablando con los representantes y me consta que Aketxe se va a quedar en el Athletic, porque es lo que me dicen, al menos hasta enero". En lo que se refiere a Ortuño, Cordero apunta que "su agente me sigue diciendo que va a jugar en Primera División", si bien a día de hoy el delantero no tiene destino.

El director deportivo habló de Tomás, matizando que con el lateral "se están recibiendo ofertas y esperamos que decida". "Tomás tiene buenas condiciones y la idea es cederle a un equipo en el que disponga de minutos. Queremos que siga creciendo pero la condición es poder recuperarle en enero", añadiendo que "tenemos tres laterales zurdos, todos ellos de un buen nivel". Queda claro, por lo tanto, que la entidad pretende seguir teniendo la propiedad del futbolista algecireño y que éste goce de oportunidades lejos del Carranza. Otro caso es el de Eddy, con el que no se cuenta y tiene contrato en vigor. "Seguimos negociando el tema", se limitó a decir ayer el responsable de los fichajes.

Más molestó se mostró con el tema desvelado el viernes por Cervera, en cuanto a un delantero que no puede venir: "Se nos escapó Neymar", ironizó Cordero.