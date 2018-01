Cordero deja otro 'recadito' a Vizcaíno a cuenta de su contrato

Palabras bastante duras de Juan Carlos Cordero hacia Manuel Vizcaíno. Sucedió en el transcurso del acto de presentación de Eugeni Valderrama, cuando al director deportivo le preguntaron por el estado de su nuevo contrato, que fue anunciado y presentado a mediados del pasado mes de noviembre por Quique Pina aunque, un mes y medio más tarde, el presidente de la entidad aún no ha dado la orden para cursar el alta.

Cordero se refirió al asunto en los siguientes términos: "No ha cambiado nada. Como bien sabéis, él (Vizcaíno) no tiene nada que ver en el aspecto de fichajes. Sé que está, porque lo veo en el palco cada siete días", declaraba el director deportivo, que cargaba claramente su malestar hacia el máximo dirigente. El responsable, junto a Pina, de la parcela deportiva afirmó que la denuncia impuesta por su contrato "sigue su curso", aclarando que "mi contrato tiene validez porque firmo con el Cádiz, no con Quique Pina ni Manuel Vizcaíno". "Firmo con el equipo y haré todo lo posible para que se cumpla lo firmado. Defiendo mis derechos como haríais cualquiera de vosotros".

Cordero, al que se le notó en su intervención que el asunto le incomoda, agregó que "me planteo todo para defender mis derechos como haría cualquier otro".