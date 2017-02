Cordero presume de fichajes invernales

Jesús Imaz, Ager Aketxe e Iván Malón pasaron ayer por el acto de presentación en la sala de prensa del estadio Ramón de Carranza. Acompañados por el director deportivo, Juan Carlos Cordero, los tres fichajes del mercado invernal posaron con su nueva camiseta y mostraron sus impresiones después de los primeros días como cadistas, en el caso de Malón sólo han sido horas.

Juan Carlos Cordero fue el primero en tomar la palabra para detallar las características de cada una de las incorporaciones. "Imaz puede actuar en tres posiciones del ataque, es dinámico y tiene último pase y gol. En cuanto a Aketxe -continuaba-, llevamos mucho tiempo en conversaciones porque queríamos saber su estado físico. Desde el primer momento el jugador nos dijo que quería venir, que ya era muy importante para nosotros. Y en lo que respecta a Iván Malón, estamos ante un defensor de mucha experiencia, contundente y que puede actuar como central y lateral izquierdo", explicó el director deportivo al referirse al zaguero valenciano. Posteriormente añadió que "los tres fichajes vienen a ayudarnos a lograr el objetivo en una segunda vuelta que será dura y exigente".

Cordero mantiene su discurso, lejos de los que piensan muchos aficionados al ver la clasificación. "Debemos saber qué equipo somos y qué nos ha hecho fuertes para llegar al lugar en el que estamos ahora. Los fichajes son para conseguir el objetivo en la segunda vuelta porque aún falta para los 50 puntos. Cuando se consiga, iremos a por el segundo paso, pero no debemos equivocarnos de lo que somos. Hay que ser ambiciosos aunque los fichajes son para buscar la permanencia. Estamos contentos con la plantilla que se ha quedado, queda bastante bien. Los fichajes son para mejorar la plantilla y para conseguir el objetivo prioritario que es la salvación", reiteró el director deportivo.

Imaz, mediapunta que procede del UCAM Murcia, señaló que "le pedí a mi anterior equipo que me dejara salir, ya que apetece cualquier equipo que tenga una posición privilegiada, como es el caso del Cádiz". "Si este equipo te llama no le puedes decir que no. El primer objetivo es la permanencia y a partir de ahí se debe estar tranquilo". El nuevo mediapunta cadista admitió que "algunos compañeros del UCAM (los ex amarillos Góngora, Fran Pérez, Jona, Natalio y Collantes) me dijeron que venía a un club muy grande".

Aketxe, mediapunta cedido por el Athletic de Bilbao, se mostró feliz porque "era mi deseo estar aquí" y aseguró que "de la lesión de rodilla estoy bien, pero preciso algo de tiempo para coger la forma y alcanzar el tono físico adecuado". "Estoy seguro que llegaré al cien por cien porque no tengo dudas de que mi lesión es ya historia. Tengo mucha confianza en mis posibilidades".

Por su parte, Malón explicó que "pasan los años y hay que aprovechar proyectos interesantes como el del Cádiz". "Tiene buena pinta y creo que va a continuar igual de bien". El lateral derecho procede del PAE Veria griego.

Al acabar la intervención de los jugadores y del director deportivo, todos accedieron al terreno de juego para el posado con la nueva vestimenta. La imagen de los tres fichajes juntos demostró lo que ya se sabía de Iván Malón, que tiene una altura considerable (187 centímetros), por lo que junto a Eddy Silvestre (1,91 metros), Sankaré (1,90 m.) y Aridane (1,86 m.) se convierte en una de las torres del equipo. En este sentido la defensa cadista gana una altura considerable, lo que es muy del agrado de Álvaro Cervera.