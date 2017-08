Cordero: "La guerra entre Pina y Vizcaíno no ha acabado"

Con motivo de la presentación de los fichajes de Villanueva y Kecojevic, Juan Carlos Cordero ha repasado la actualidad del club en diferentes aspectos. Uno de ellos afecta al enfrentamiento abierto entre Manuel Vizcaíno y Quique Pina, presidente y consejero delegado, respectivamente.

"No voy a entrar en valoraciones... La guerra entre Pina y Vizcaíno no ha acabado", apunta el director deportivo cadista, que también se posiciona sobre el mal estado del césped. "Se ha hablado bastante y lo seguro es que el césped no es el idóneo para ninguna categoría. Se van a poner todos los mecanismos para que mejore en quince días. El tiempo dará o quitará razones. La imagen que se ha dado en el Trofeo no ha sido buena para nadie", agrega sobre el terreno de juego del Carranza.