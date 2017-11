Cordero, decepcionado con Vizcaíno

Además de Quique Pina, Juan Carlos Cordero estuvo acompañado en el acto de presentación de su renovación de su familia, dcl entrenador, Álvaro Cervera, del segundo técnico, Roberto Perera, así como del resto del cuerpo técnico, del coordinador de la cantera, Jesús Casas, y de los ayudantes. Tampoco faltaron los capitanes Servando y Alberto Cifuentes, ni el empresario gaditano Rafael Fernández, uno de los accionistas importantes del club.

Quien no estuvo en acto fue el presidente, Manuel Vizcaíno,en una muestra del distanciamiento reinante con Pina. De hecho, Cordero dijo que "me ha defraudado el presidente al no felicitarme por la renovación, cada uno queda en su lugar”. Un duro mensaje crítico del director deportivo que pone de manifiesto el deterioro de la relación.

Preguntado si Vizcaíno ha sido informado de la renovación de Cordero, Pina contestó que sí y explicó la fórmula. “Cuando se firmó la renovación se mandó un correo con el contrato firmado por mí al presidente y a todas las personas de la parcela económica”. Aseguró además que la renovación se ha llevado a cabo dentro de los parámetros del marco económico permitido.

Pina, al que Cordero mencionó dos veces como dueño del Cádiz, dejó claro que él continuará en el club mucho tiempo. Llevaba muchos años detrás del Cádiz y no hay posibilidad de irme porque es una cuestión de sentimientos, no de dinero”. El propio Pina desveló que ha recibido un correo de Vizcaíno “en el que dice que no está de acuerdo con la situación” en relación con la renovación de Juan Carlos Cordero. “Todos estamos contentos menos él”.