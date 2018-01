Cordero califica de “show” el viaje de Vizcaíno a El Salvador

El director deportivo del Cádiz Club de Fútbol, Juan Carlos Cordero, fue preguntado por su relación con el presidente, Manuel Vizcaíno, y su respuesta no pudo ser más contundente. “La relación sigue igual, no existe”, indicó antes de asegurar que el presidente “pone muchas trabas a la gestión deportiva que te llevan a trabajar en balde. Sabemos que el presidente pone trabas, a nivel personal no ha superado mi renovación”.

Preguntado por el próximo viaje de Manuel Vizcaíno a El El Salvador, Cordero no dudó en calificarlo de “show”. A su juicio, “hay cosas más importantes en el club que hacer ese viaje. No estoy acostumbrado a eso”. El director deportivo añadió que “no es mi parcela y lo respeto”.