Cordero: "Firmar uno o dos pivotes dependerá del rendimiento de Abdullah"

Juan Carlos Cordero es una persona que habitualmente llama cada cosa por su nombre. Lo ha demostrado en los equipos para los que ha trabajado y en el Cádiz no ha sido menos. Recordada es aún su reflexión en voz alta cuando tildó a Jon Ander Garrido de no estar centrado en su faceta profesional y de salir por las noches. Mano de santo.

Pues ahora el director deportivo cadista vuelve a buscar una reacción favorable en un futbolista, en este caso Abdullah, un jugador del que se espera aún más, sobre todo con la baja de José Mari. Lo hizo en el transcurso de la copa de navidad con los medios de comunicación, a la que acudió él y el consejo de administración. "Jugadores como Abdullah, que ha tenido una primera vuelta regular, quiero ahora que dé un paso al frente tras la lesión de José Mari. Quiero que Perea sea un principal refuerzo en enero porque no hemos podido disfrutar de él. Correa también y jugadores que no se han podido ver en la primera vuelta", argumentaba uno de los responsables de la parcela deportiva.

Su mensaje hacia el centrocampista de Comores era claro y directo. "Abdullah tiene que dar un paso al frente ya, no se puede esperar más, y de su rendimiento va a depender que pueda venir un mediocentro o dos. Tiene que forzar la máquina para que Cervera y yo nos quedemos tranquilos. Abdullah tiene una calidad que todos conocemos, tiene un nivel muy alto, pero tiene que ser más constante y estar donde el equipo le necesita", añadiendo que "la lesión de un compañero debe ser una motivación". "Creo que muchas veces hay que empujar a los jugadores".

El mercado lleva abierto cinco días y Cordero sabe que existe una dificultad enorme para conseguir un jugador de las características de José Mari. "Otro José Mari no hay. ¿Va a venir otro José Mari? Imposible porque no se pueden duplicar las personas. Va a venir otro jugador para el mediocampo pero no como José Mari", advertía como mensaje sobre la realidad del centro del campo amarillo.

El doble pivote o el trivote no será la única posición que podría tener novedades antes de que cierre el mercado invernal, ya que desde la dirección deportiva se apunta a la delantera. No obstante se hace con cautela y respeto hacia los integrantes del plantel. "La idea es intentar traer, dentro de nuestras posibilidades económicas, a otro delantero". Rubén Cruz parece el señalado, tal y como comentó días pasados Quique Pina. "He hablado con Rubén Cruz y a día de hoy es un jugador más. La plantilla que tenemos es muy mejorable, pero a nivel económico no lo es por el problema que tenemos. Contamos con la plantilla que se puede tener y es para estar contentos para el objetivo que tenemos", apostillaba Cordero.

En la copa navideña también habló el presidente, Manuel Vizcaíno, que alabó el trabajo que se viene haciendo en todas las parcelas del club. "Lo importante es que vamos en la dirección adecuada, que el Cádiz está consiguiendo sus objetivos, que sigue siendo un club humilde, que sabe lo que tiene que hacer y sabe a qué juega. Los aficionados están contentos y vamos a pensar en seguir en esa línea".