Continuo flirteo en las alturas

El Cádiz prolonga una semana más su excelente trayectoria justo cuando sus rivales directos se empeñan en apretar de lo lindo en un largo sprint sostenido hasta la meta, que aún se divisa lejos -restan tres meses y medio de torneo-. El conjunto amarillo resiste con entereza el acoso de Tenerife, Getafe y Oviedo en una apasionante batalla dominada por la igualdad. Los cuatro están metidos en un pañuelo, con una diferencia tan escasa que en una sola jornada las posiciones pueden variar algunos peldaños. Empatado a 44 puntos con el pujante cuadro chicharrero, uno más que el madrileño -uno de los favoritos- y dos por encima del carbayón, su contendiente más inmediato el próximo sábado en el Carlos Tartiere en un atractivo duelo en las alturas, como hace un par de ejercicios en Segunda B pero ahora en una división superior.

Ha comenzado la selección natural en la extensa y dura contienda por los puestos de play-off. Hay escuadras que empiezan a descolgarse poco a poco y el grupo de los elegidos se reduce con el paso de las semanas. Además de los cuatro colocados en los escalones privilegiados, el Real Valladolid aguanta el tipo en el séptimo lugar con 39 puntos, a tres del sexto -el Oviedo- y a cinco de los gaditanos. El Lugo, octavo con 37, se queda a cinco de los asturianos y a siete de los inquilinos del estadio Ramón de Carranza. En el caso de Numancia y Lugo, algo más alejados, están a seis de los ovetenses y a ocho de los amarillos. No son distancias ni mucho menos definitivas, aunque sí indicativas de la tendencia trazada a día de hoy.

El equipo entrenado por Álvaro Cervera llegó a acostarse sexto la noche del pasado sábado pero se despertó el domingo decidido a agarrarse con fuerza a una tercera plaza de la que no se baja gracias a su incontestable victoria en Los Pajaritos. Vencer a domicilio ya tiene mérito pero hacerlo además nada menos que por 0-3 está al alcance de muy pocos. Un golpe de autoridad en toda regla. Ganó en un campo convertido en un fortín en los últimos meses. La contundencia mostrada por el Cádiz frente al Numancia le lleva a renovar su condición de firme aspirante a la promoción de ascenso después de un par de jornadas en las que el buen juego no se había traducido en resultados -un punto de seis ante Getafe y Reus-.

En esa lucha, la de arriba con los más fuertes, anda enfrascado por más que el discurso oficial del club, rebozado de excesiva prudencia, se ciña con exagerada escrupulosidad al objetivo prioritario de una permanencia aún no conseguida pero sí muy cercana. La prudencia reina dentro mientras la ilusión se desborda en una afición entregada a su equipo. La salvación no es matemática pero sí es virtual. Caerá por su propio peso. Es una realidad casi palpable. Sólo debe sumar siete puntos más de los 45 que restan por disputar. Es cuestión de tiempo. Quizás ese discurso cambie en marzo. En el resto de España el Cádiz lleva colgada la etiqueta de serio candidato a disputar la promoción el próximo mes de junio. Una batalla que no iba a ser la suya pero que jornada a jornada se gana el derecho a pelear por ese reto de tanta enjundia. Es un hecho objetivo que el conjunto gaditano tiene muchas más posibilidades de jugar el play-off que de hundirse en el abismo de la Segunda B. La división de bronces es un triste episodio del pasado y el presente es un apacible coqueteo con las posiciones altas.

Sólo dos equipos, números en mano, ya se han asegurado no descender: Levante y Girona. Son los únicos que superan los 50 puntos camino de Primera División sin ninguna oposición. El resto no ha abrazado el medio centenar pero los gaditanos, terceros, no deben tener el más mínimo problema. Una cosa es el objetivo inicial y otra bien distinta es el día a día de la competición, que sitúa a los de Cervera en la zona noble, con 16 puntos de ventaja sobre el descenso. No sólo es importante la renta de puntos, sobresalen también los 16 puestos que median entre el tercero y el 19º. Como para pensar, a estas alturas, que los amarillos van a pasar apuros para salvarse. La ocupación es no abandonar la promoción. No hay preocupación por nada.

El Cádiz accedió a la sala vip el pasado mes de diciembre y desde entonces no sale de ella. Conserva su estatus con un estilo innegociable, el que aplica desde el arranque de campaña en cada compromiso y con el que persistirá hasta final de temporada. Con el que martilleó a un Numancia combativo que se estrelló contra la solidez de un adversario que cocinó el partido a fuego lento. Tapó espacios, no dejó jugar a los sorianos y cuando los locales había caído en la telaraña amarilla, llegaron los golpes certeros en la segunda mitad. Las segunda partes son determinantes, cuando los amarillos someten y dejan sin respuesta al contrario de turno. Las cuatro victorias como visitante -ante Lugo, Córdoba, Elche y Numancia- llegaron superado el ecuador. De hecho, 27 tantos de los 38 que lleva en la Liga los marcó después del descanso. Las cifras son demoledoras fuera de casa, donde los gaditanos hicieron 13 de sus 16 dianas en los segundos 45 minutos. Sólo marcaron tres veces en el primer periodo: dos goles en Miranda de Ebro y uno en Getafe. Y esos goles no evitaron sendas derrotas.

El Cádiz aprovechó en Soria una acción a balón parado (el 0-1) se produce a la salida de un saque de esquina para adelantarse y después sentenció a la contra, con la velocidad como principal seña de identidad pero no la única. Hay un rol colectivo fácilmente apreciable. El equipo funciona como un bloque compacto. Todos los jugadores van a una y en Los Pajaritos una vez más compitió al máximo, sin complejos, hasta el extremo de desactivar a un rival que nunca se resignó aunque nada pudo hacer ante el orden de un Cádiz que sólo sufrió cuando cometió algún error puntual.

El único pecado de los gaditanos fue dejar vivo a su oponente durante tanto tiempo. Tardó más de media hora en dar la puntilla a un contrincante diezmado por la justa expulsión de Iñigo Pérez. Acumuló una contra tras otra sin acertar hasta al final lo consiguió y el marcador se tornó abultado gracias a los goles de Imaz, Aketxe y Salvi. El sanluqueño firmó el que quizás fue su partido más completo en la categoría de plata. A su conocida rapidez unió un trabajo solidario en la ayuda defensiva, desbordó una y otra vez por la banda derecha y como premio se reconcilió con el gol. El 7 cadista había fallado ocasiones muy claras en citas anteriores (ante Mirandés y Reus, por ejemplo) hasta que volvió a ver puerta y marcó su quinta diana de la temporada. Vuelve su mejor versión, la del veloz extremo que destaca en el plano colectivo y en el individual que encuentra continuidad en las últimas jornadas y aprovecha la confianza que le devuelve el entrenador.

El triunfo en territorio castellano sitúa al Cádiz como el tercer mejor visitante de LaLiga 1|2|3 con 16 puntos a domicilio, los mismos que acredita el Reus. Sólo Levante, con 24, y Girona, con 18, suman más que los gaditanos en los desplazamientos. Los 38 goles que atesoran los amarillos le colocan como el segundo máximo goleador de la división de plata. Sólo el Girona, con 42, marca más que goles que el Cádiz, que lleva la misma cifra que el todopoderoso Levante. Fuera de casa también es el segundo con 16 dianas (igual que Levante, Numancia y Elche), sólo superado por las 18 del Lugo. El Cádiz tiene gol y con gol puede soñar con algo grande.