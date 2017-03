Conservar o arriesgar, he ahí la cuestión

La rueda de prensa que ofreció Álvaro Cervera el pasado domingo en el Ramón de Carranza tras la derrota que había cosechado el Cádiz contra el Tenerife dejó más de un apunte interesante y a tener muy en cuenta de cara al futuro. El entrenador se mordió la lengua para no señalar a nadie como responsable de lo sucedido, no ya del revés que supuso el 0-1 sino de la imagen de un equipo amarillo plano, sin la menor opción de triunfo. Sin asumir abiertamente que perdió la batalla táctica en la pizarra, sí aceptó que la escuadra insular se mostró superior en el global de la contienda y que minimizó las virtudes de los suyos al tapar los costados y obligar especialmente a Álvaro García a buscar demasiadas veces el centro. Mal asunto cuando eso ocurre. Tampoco dijo una sola palabra sobre el garrafal fallo de Sankaré al permitir sin más que le hicieran un sombrerito en la acción que dio paso al único tanto del choque. El defensa senegalés sigue sin alcanzar el tono previo a Navidades y el técnico parece empeñado en recuperarlo dándole minutos, aunque ello continúe costando disgustos. Confiará aún menos en Servando o Migue González cuando no sitúa a otro como pareja de baile de Aridane. De hecho, ni siquiera en Gerona, cuando apostó por una retaguardia de cinco para medirse al rival más diferente a todos, optó por un tercer central. La solución en ese caso fue desplazar a Carpio y colocar a Malón en el lateral derecho. El resultado le dio la razón.Sin embargo, hasta el mismísimo Cervera, el preparador que la pasada temporada sacó al titular de la Tacita de Plata del pozo de Segunda B cuando ni el más optimista del lugar lo esperaba y que en el presente curso mantiene al cuadro gaditano en puesto de play-off pese a su condición de recién ascendido, de vez en cuando comete errores de bulto. Sin ir más lejos, el último fin de semana. Y no sólo por no encontrar soluciones a la propuesta tinerfeña para cortar la vía de ataque local. El entrenador cadista tampoco dio en la tecla a la hora de improvisar ante la contingencia que supuso la lesión de Garrido. El centrocampista vasco pidió el cambio poco antes del descanso y Cervera decidió sacar a Malón en su lugar, situando al valenciano en el lateral y desplazando a Carpio a la zona ancha junto a José Mari.Sin Abdullah ni Eddy, ausentes al encontrarse convocados con sus respectivas selecciones, las posibilidades se reducían drásticamente. De hecho, como después explicó a los medios de comunicación, la única otra alternativa era dar entrada a Aketxe para retrasar la ubicación de Rubén Cruz, una sustitución mucho más ofensiva. “Era demasiado pronto para eso”, razonó para justificar lo que finalmente hizo. En efecto, con parte de la primera y toda la segunda mitad por delante, a ojos del técnico habría sido una auténtica temeridad tener en el campo a un delantero, dos extremos y dos mediapuntas, por mucho que los cinco trabajen como el que más en labores defensivas. Se inclinó por la opción más conservadora, para atar un punto que en realidad no era malo del todo considerando que posibilitaba dejar a cuatro de distancia a un rival directo, en vez de arriesgar en busca de la victoria. Sólo en la última media hora, observando la incapacidad de los suyos para generar siquiera algo de peligro, tomó la determinación de que saltara al campo el joven cedido por el Athletic. Pero la moneda salió cruz.El infortunio al encajar el 0-1 en el último suspiro dará que pensar al preparador, a buen seguro. Poco amante de asumir riesgos innecesarios, en adelante medirá y meditará más si cabe este tipo de situaciones, empezando por la cita del sábado en Murcia ante el UCAM. Y es que en la Nueva Condomina el Cádiz se presentará con la baja confirmada de Garrido y la duda respecto a la disponibilidad de Abdullah, que tras su convocatoria con Comores probablemente hasta hoy no se incorporará al trabajo con el grupo.En esta tesitura, Cervera ha de ingeniárselas para disponer un mediocampo de garantías para hacer frente a un adversario que atraviesa por el mejor momento de la temporada y se convierte en una seria amenaza para la tercera plaza que ocupan los amarillos. Con José Mari como único fijo para ubicarse en la zona ancha, habrá de inclinarse por colocar a su lado al comorense, formando así la dupla del doble pivote más utilizada y que hasta la fecha ha ofrecido un magnífico rendimiento, o bien situar junto al roteño a Eddy, que llegará al encuentro con más días de descanso tras haber estado citado con Azerbaiyán. Este último supuesto, no obstante, se antoja de cierto atrevimiento por cuanto las cosas no han salido precisamente bien cuando el espigado azerbaiyano ha pisado el césped, sin ir más lejos en el Carlos Tartiere de Oviedo al sustituir al lesionado Salvi con 0-1 en el marcador... Días después, el técnico se apresuró a aclarar que la derrota había sido consecuencia de su equivocación al no cambiar pieza por pieza y mantener a otro estilete en ataque, pero no por la salida de Eddy al campo. En cualquier caso, el dato queda ahí, como el recuerdo de lo que sucedió en otras ocasiones, por lo que todo apunta a que muy mal tendría que encontrarse Abdullah a su regreso de la selección para no ser de la partida. Visto lo visto, la experiencia juega a favor del entrenador y la prudencia, madre de todas las ciencias, probablemente le empuje a mantener una línea continuista, más conservadora que arriesgada. Al fin y al cabo, su manera de entender el fútbol y el aprovechamiento de los mimbres con los que ha tenido que fabricar el cesto que es este Cádiz, hoy por hoy, le dan la razón.