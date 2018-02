Conmoción por la detención de Pina

Un 31 de enero que podía ser un día movido al agotarse el plazo de fichajes del mercado de invierno se convirtió ayer en una jornada negra para el Cádiz CF y el cadismo. No estaba prevista la llegada de una incorporación, aunque tampoco que las Fuerzas de Seguridad tomaran el estadio Ramón de Carranza y las instalaciones de El Rosal, tal y como sucedió desde primera hora de la mañana dentro de la denominada 'Operación Líbero'. La primera consecuencia fue la detención del consejero delegado cadista, Quique Pina, que pasó a manos de la Policía en Molina de Segura, localidad de Murcia, donde se encontraba ayer. Se trata de una operación contra el blanqueo de capitales procedente de traspasos de jugadores y otras actuaciones irregulares.

La detención de Quique Pina se produjo en torno a las ocho de la mañana en Molina de Segura, donde tiene fijada su residencia el dirigente del club gaditano. En ese momento se puso en marcha un registro a varias bandas en puntos como la propia casa de Pina, la sede y la ciudad deportiva del Cádiz y del Granada -equipo que presidió durante algunos años- y otros en Murcia y Barcelona. La operación se llevó a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige el gaditano José de la Mata.

No se investiga al Cádiz y no hay sospecha de que el club haya cometido alguna ilegalidad"

La noticia fue claramente visible cuando a primera hora de la mañana algunos furgones del Cuerpo Nacional de Policía llegaron al Carranza. Inmediatamente y haciendo valer una orden judicial se desalojó la sede del club para que los profesionales de la UDEF empezaran el registro. La presencia de numerosos medios de comunicación ante el acceso principal de la Tribuna confirmaba que algo gordo estaba sucediendo y no era precisamente el regreso de Mágico González a la capital gaditana, como algún despistado preguntaba al pasar por allí y ver tanto revuelo.

Sobre las 12 del mediodía abandonó la sede cadista el secretario del Consejo y jurídico de la entidad, Martín José García Marichal, quien atendió a los medios presentes tratando de dejar claro que la investigación afectaba a personas vinculadas al club y no directamente a la institución. "Tranquilidad absoluta. El club tiene sus cuentas claras, aunque es incómodo que vengan a tu casa de esta forma. Nosotros queremos que vuelva la normalidad cuanto antes", explicó antes de añadir que "Jorge Cobo -consejero del club- ha estado también en El Rosal para transmitir un mensaje de tranquilidad" a la plantilla y al cuerpo técnico. Y dejaba claro que "no se investiga al Cádiz y no hay sospecha que el Cádiz haya cometido alguna ilegalidad". "Tanto el Cádiz como Manuel Vizcaíno están fuera de cualquier sospecha. Se está investigando a personas y se requiere información para esa investigación que está dentro del club. Nada más".

Al margen de la teórica calma lanzada por el secretario del consejo, la realidad es que los empleados del club permanecieron fuera de las oficinas desde la llegada de la UDEF, con caras de circunstancias en la mayoría de los casos, estando entre ellos pesos pesados como Paco López y Pepe Mata. Lógicamente el de ayer fue un día nulo de trabajo en la sede cadista, salvo para los empleados Enrique Labrador, del departamento jurídico, y Sofía Álvarez, del área de administración, quienes fueron los encargados de atender el requerimiento de los miembros de la UDEF para la aportación de ficheros y documentación.

En torno a las dos de la tarde un vehículo privado, aparcado una hora antes delante de la Tribuna, fue en el que se marcharon los miembros de la UDEF, los funcionarios de la Agencia Tributaria y la letrada de la administración de Justicia. El registro en El Rosal continuaba por la tarde y se alargó hasta bien entrada la noche hasta que se dio por finalizado. De esta forma todo acababa o todo comenzaba. Cualquier sabe.