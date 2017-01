Congelado en enero

El tantas veces esperado con anhelo mercado de invierno apenas ha propiciado movimientos en el caso del Cádiz cuando sólo falta una semana para su conclusión. De hecho, la anunciada marcha de Juanjo se ha convertido en la única novedad en la plantilla que dirige Álvaro Cervera, a la espera de que los máximos responsables de la parcela deportiva de la entidad, Quique Pina y Juan Carlos Cordero, muevan ficha en estos últimos siete días que restan hasta el 31 de enero.

Las gestiones para reforzar al equipo amarillo no han dado fruto por el momento y el hermetismo al respecto es absoluto, no en vano lo único que ha trascendido es que, en efecto, hay la intención de incorporar a futbolistas en posiciones concretas y de hacer hueco con la salida de otros, más allá del lateral derecho murciano, con nombres propios como el de Carlos Calvo e incluso Abel Gómez. El tiempo pasa y no se concreta nada más, aunque lo cierto es que la situación clasificatoria del conjunto gaditano cuando acaba de arrancar la segunda vuelta, tercero en la tabla y a 14 puntos de la mágica cifra de 50 que prácticamente asegura la permanencia, ni mucho menos empuja a actuar con prisas. Los rectores cadistas no quieren cometer errores por precipitarse. No tienen necesidad. No hay urgencias para ello. Hacen bien por tanto.

4Sin altas. Además del Cádiz, tampoco cuentan con novedades Reus, Sevilla Atlético y Valladolid9Fichas. El colista Nástic ha dado cinco bajas y contratado a cuatro jugadores; el UCAM, seis y tres

En este sentido se antoja tan significativo como lógico que de las 22 escuadras de LaLiga 1|2|3 tan sólo seis no hayan fichado a nadie en el ecuador de la temporada, curiosamente seis que ocupan plaza de la zona media hacia arriba, y las que más cambios han efectuado en su plantel son las que se encuentran metidas de lleno en la pelea por la salvación.

Hasta ayer, el Reus, 9º, y el Sevilla Atlético, 10º, no habían realizado la menor variación en sus bloque, sin altas ni bajas, mientras el Valladolid, 7º, no se ha reforzado aún pero, como el Cádiz, ha dicho adiós a Luismi, cedido al Nástic.

En esta particular clasificación de los que menos se han reforzado aparecen con una novedad cuatro equipos. El líder Levante, con Juan Muñoz, que llega del Zaragoza. El Tenerife, 5º, que ayer mismo presentó a Tyronne del Pino, de Las Palmas, y ha dejado hueco con la despedida de Crosas, al Tampico Madero; Jairo, al Melilla, y Álex García, cedido al Mirandés. Y el Rayo Vallecano, 17º, con Mejías, cedido del Middlesbrough, dando además dos bajas, Piti, al AEL Limassol, y Zaculini, al Hellas Verona.

Con dos jugadores nuevos, sin que se hayan producido bajas, se encuentran el Lugo, 8º, con Fede Vico y el ucraniano Vasyl Kraves, del Karpaty; el Córdoba, 16º, con Javi Lara, procedente del Atlético Kolkata, y Bittolo, del Atromitos griego, y el próximo rival cadista, el Mallorca, 18º, con los cedidos Saúl García y Zdjelar. Igualmente han incorporado a dos futbolistas, aunque liberando una ficha, el Girona, 2º, que cuenta ahora con Maffeo y Angeliño, cedidos del City U23, y se ha desprendido de Saúl García, y el Getafe, 4º, que suma a Sergio Mora, del UCAM, y a Peña, del Oviedo, y pierde a Kadir, al Alcorcón.

La combinación de dos llegadas y tres salidas se repite en cinco ocasiones hasta ahora en el mercado de invierno de Segunda. El Oviedo, 6º, se ha reforzado con Saúl, del Pumas, y David Costas, cedido del Celta, y ha soltado a Peña, al Getafe; Martín Alaníz, que regresa al Villa Española, y Edu Bedía, al Zaragoza. El Huesca, 11º, incorpora a Sastre, del Leganés, y Vinicius, cedido, pero dice adiós a Valentín, al Zaragoza; Cmiljanic, cedido al Atlético Levante, y Urko Vera, al Mirandés. El Elche, 12º, se ha hecho con los servicios de Fabián, cedido del Betis, y Borja Valle, cedido del Deportivo, y ha dado la baja a Javi Nobejas, Pol Freixanet, al Fuenlabrada, y Lolo, al Hércules. El Alcorcón, 15º, ha hecho ficha a Kadir, del Getafe, y Owona, del Villanovense, pero ha despedido a Iván González, al Wisla Cracovia y Manolín y Luis Fernández, ambos al UCAM. Por último, el Almería, 21º, ha contratado a Borja, del Kolkata, y a Javi Álamo, de Osasuna, y ha soltado a Dubarbier, a Estudiantes de la Plata; Quintanilla, al Mirandés, e Iván Sánchez, al Albacete.

El Numancia, 13º, acumula tres refuerzos con Saizar, Casado y Dani Nieto, del Xhanti griego, y ha soltado a Álex Callens. El Zaragoza, 14º, también tres con Valentín, del Huesca; Edu Bedía, del Oviedo, y Saja, del Nástic, y ha soltado a Rafael Martins. El UCAM Murcia, 19º, tres, Manolín, del Alcorcón; Cedrick, del Columbus Crew, y Luis Fernández, del Alcorcón, pero es el que más salidas ha ejecutado, seis: Sergio Mora, al Getafe; Delgado, al Varen Nagasaki; Ros, cedido al Cartagena; César Remón, al Logroñés; Pallarés, a la Ponferradina, y Guichón. El Mirandés, 20º, cuatro llegadas y ninguna salida: Quintanilla, del Almería; Urko Vera, del Huesca; Álex García, cedido del Tenerife, y Usero. Y el Nástic de Tarragona, 22º, hace honor a su farolillo rojo con el mayor número de movimientos, nueve, tantos como el UCAM, aunque en su caso se trata de cuatro incorporaciones, Emaná, del Tokushima Vortis; Manu Barreiro, del Alavés; Luismi, cedido del Valladolid, y Perone, del Wilmington Hammerheads, y cinco bajas, Rharsalla, que regresa al Olimpik Donetsk; Kakabadze, cedido al Esbjerg; maloku, cedido al AEK Larnaca, Saja y Lopo.