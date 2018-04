Confirmado el partido de sanción a Álex Fernández

El Comité de Competición ha impuesto un partido de sanción al centrocampista del Cádiz Álex Fernández, que en el encuentro contra el Reus vio la quinta cartulina amarilla de la temporada. El medio no podrá participar el próximo domingo en el importante encuentro contra el Sporting de Gijón, para el que es duda Alberto Perea, que no se ejercitó con el resto de sus compañeros en el primer entrenamiento de la semana, desarrollado el martes. El mediapunta, lesionado, ya no pudo jugar el pasado fin de semana. El resto de la plantilla en principio está disponible.