Comunicado del Oviedo sobre la polémica de la eliminatoria de ascenso de hace dos temporadas

El Real Oviedo, en relación al comunicado emitido ayer por el Cádiz CF, ha emitido hoy un comunicado de prensa con este contenido: "Nuestro club muestra su total apoyo a nuestros aficionados y el máximo respeto hacia el Cádiz CF y su afición, así como el rechazo más absoluto a todo tipo de violencia y el deseo de que no solo este, sino todos los partidos de nuestro equipo, sean muestra de la ejemplar afición de la que nuestra entidad ha hecho gala durante sus 91 años de historia. Un comportamiento ejemplar, fiel e incondicional, humilde y deportivo, que nuestros seguidores han demostrado en los campos de los equipos rivales, y en el nuestro propio, y del que nos sentimos profundamente orgullosos. El Real Oviedo traslada esos principios de deportividad tanto al campo como a la grada, con un especial cariño por sus aficionados, a quienes protegerá de cualquier tipo de atropello o injusticia que hayan sufrido o puedan padecer. Ante el sorprendente comunicado emitido por el Cádiz CF, el Real Oviedo reitera que el partido de este próximo sábado se desarrollará en el ambiente habitual de cordialidad y deportividad, así como bajo las directrices de seguridad marcadas por LaLiga, del que nuestro estadio y nuestra afición es ejemplo cada jornada. No se realizará comida de directivas ni ningún otro acto previo al partido. Rogamos al Cádiz CF que en sus posteriores declaraciones, de ahora en adelante, no hable en nombre de nuestra entidad".

Con respecto a la polémica de la eliminatoria de 'play-off' de ascenso disputada en 2015 entre ambos conjuntos, se explaya de este modo:

"1.- El Real Oviedo organizó en el partido de ida un recibimiento cívico coordinado con Policía Nacional y seguridad privada.

2.- El Real Oviedo no fue informado en ningún momento de la hora de llegada del conjunto gaditano al estadio Carlos Tartiere, al que se desplazó sin escolta policial, algo poco usual en este tipo de acontecimientos deportivos.

3.- El Real Oviedo no tiene constancia de altercados en los aledaños del Carlos Tartiere el 24 de mayo de 2015.

4.- La afición cadista se dio cita en el mismo lugar del estadio Carlos Tartiere en el que estaban situados los aficionados oviedistas para dar recibimiento al equipo, después de que su presidente, D. Manuel Vizcaíno, les animara en una red social a realizar dicho recibimiento masivo en tal lugar, a pesar de los aficionados oviedistas congregados en dicha ubicación.

5.- El Real Oviedo, acogiéndose a su protocolo de seguridad, abrió sus puertas del estadio 90 minutos antes del inicio del partido, para un ordenado acceso, cumpliendo las medidas de seguridad establecidas en reunión previa con instancias superiores de seguridad policial.

6.- Los aficionados cadistas accedieron al estadio Carlos Tartiere por las puertas 24 y 30, con tiempo suficiente de antelación, colocándose en la grada Aramo habilitada en exclusiva para ellos, con 1.000 localidades y capacidad para 1.926 personas. Las localidades fueron enviadas al Cádiz CF con suficiente antelación para su venta anticipada en los puntos que el equipo gaditano consideró oportunos.

7.- Todos los aficionados cadistas, así como el propio equipo y su directiva, fueron recibidos cordialmente en el Carlos Tartiere por nuestro club y por nuestra afición.

8.- Ese mismo número de localidades fueron enviadas desde el Cádiz CF al Real Oviedo para su venta anticipada en la capital asturiana, con acceso establecido, así como asiento y fila en el Ramón de Carranza.

9.- El Real Oviedo cumplió con el protocolo de seguridad, enviando con suficiente antelación el plan de viaje y necesidades para el partido de vuelta, y en contacto permanente con la seguridad privada contratada exclusivamente para este partido, así como con el Cádiz CF.

10.- El Real Oviedo en ningún momento alentó a sus aficionados para que acudiesen con antelación al Ramón de Carranza a recibir a su equipo, entendiendo que una concentración de estas características podría causar problemas de seguridad. Se continuó con el plan establecido, ya que el desplazamiento de seguidores desde Oviedo estaba controlado en todo momento por Policía Nacional de Asturias y seguridad privada del club, en contacto con el Cádiz CF. De hecho, la expedición del Real Oviedo accedió al Ramón de Carranza por una puerta no habitual, ya que por la principal se encontraba la concentración de aficionados locales.

11.- El Real Oviedo no comparte la decisión tomada (se desconoce por quién a día de hoy) de retener a aficionados azules en las cercanías del estadio Carranza, y obligándoles a esperar a que accediesen el resto de seguidores a la grada reservada para la afición visitante. Los aficionados del Real Oviedo que se quedaron sin acceder al Ramón de Carranza tenían su localidad, adquirida en Oviedo, y enviada por el Cádiz CF para su venta anticipada.

12.- El Real Oviedo recuerda que, en su reunión del 11 de junio de 2015, el Consejo Superior de Deportes impuso sanciones al Cádiz por valor de 180.000 euros "por diversas deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores (exceso de aforo en diversas zonas de las gradas, ocupación de pasillos de evacuación y bocanas, con grave riesgo para los aficionados, falta de vigilantes de seguridad en las puertas durante el encuentro, zonas del estadio sin vigilancia por las que se detectó el acceso sin entrada de numerosos aficionados, etc.). Además de otra sanción por incumplir las medidas preventivas y de seguridad establecidas al ser declarado de Alto Riesgo el citado partido".

13.- El Real Oviedo condenó y condena tajantemente el trato que recibieron sus aficionados, que a día de hoy no han tenido ningún tipo de explicación por un acto reprochable y que privó a 155 personas con sus localidades compradas de presenciar el ascenso de su equipo en el Ramón de Carranza. Un acto por el cual el Consejo de Administración del Real Oviedo en su totalidad y el anterior alcalde, D. Agustín Iglesias Caunedo, abandonaron el palco de honor del estadio Ramón de Carranza durante el partido de vuelta de dicha eliminatoria, después de haber tratado de buscar, sin éxito, una solución para el acceso de dichos aficionados al estadio.

14.- Respetamos profundamente a la ejemplar afición del Cádiz CF y al club gaditano, y siempre estaremos al lado de nuestros aficionados reiterando nuestro total apoyo por una situación tan cruel como la anteriormente citada.

15.- El Real Oviedo agradece al Cádiz CF la cesión gratuíta de los derechos de imagen del partido de vuelta de dicha eliminatoria, para la elaboración y publicación del documental 'La historia de nuestro regreso', que narra el ascenso de nuestro equipo tras aquella eliminatoria.

Así mismo, el Real Oviedo ruega al Consejo de Administración del Cádiz CF se disculpe de forma oficial con los 155 aficionados oviedistas anteriormente citados y explique las causas por las que se les negó su derecho a acceder al Ramón de Carranza".