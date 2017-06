Competición impone un partido de sanción a Álvaro García

Ahora sí. Ahora no. El Comité de Competición no había sancionado a Álvaro García pero ahora rectifica y le impone un partido de sanción a computar como amarilla la acción de levantarse la camiseta en el encuentro contra el Sevilla Atlético -el árbitro no amonestó al jugador pero sí reflejó el hecho en el acta- y al ser la quinta conlleva castigo disciplinario. El club recurrirá para intentar que el utrerano pueda estar disponible en la importante cita contra el Elche.

El Cádiz ha lanzado una nota en la que explica que ha recibido este jueves una nueva notificación del Comité de Competición respecto a la resolución del encuentro Sevilla Atlético-Cádiz, donde se imponía al jugador "una multa en cuantía de 600 euros y amonestación por infracción del artículo 91.1 del Código Disciplinario de la RFEF".

Ayer, tras solicitar esta entidad una aclaración respecto a la misma, se nos notificaba por escrito que dicha sanción, al no ser arbitral, no computaba en el ciclo de amonestaciones.

A las 12:21 horas del día de hoy se ha recibido una nueva notificación que dice así: "Advertido error en el cómputo de la amonestación impuesta en resolución de este órgano al jugador Álvaro García, dicha sanción deberá tenerse en cuenta a los efectos de acumulación de amonestaciones en diferentes partidos", lo que en consecuencia supone "su suspensión por un partido al tratarse del quinto del ciclo".De igual forma, el correo recoge que "en nombre del Comité y de su Presidente, rogamos disculpen la confusión, al tratarse de una cuestión poco frecuente".

El club tiene previsto recurrir hasta última instancia dicha sanción para intentar poder contar con el futbolista para el partido del domingo.